Sto let stará záhada rozluštěna: Co se v roce 1918 stalo s válečnou lodí USS San Diego?

18. července 1918 se v ranních hodinách potopila loď USS San Diego. Na cestě z námořní základny v Portsmouthu ve státě New Hampshire do New Yorku nastala exploze. Během 28 minut došlo ke kompletnímu zatopení trupu lodi a ta začala svou cestu na mořské dno. Při nehodě zemřelo 6 námořníků.

Do letoška nebylo jasné, co přesně explozi způsobilo. Předpokládalo se, že mohla být následkem střetu s minou či torpédem, jiní se zase domnívali, že za potopením lodi stál incident ve strojovně. Důkazy k jakékoliv z těchto teorií však chyběly.

Až dvouletý projekt US Naval History and Heritage Command příčinu definitivně ozřejmil. Za pomoci podvodních robotů, 3D obrázků a počítačových modelů určili, že vzhledem k rozsahu poškození stála za explozí mina vysazená německou ponorkou.

Tuto teorii potvrzují i německé záznamy, které hovoří o tom, že ponorka U-156 se plavila vodami nedaleko New Yorku a pokládala tu miny. O pár dní později navíc její posádka vykonala jediný útok na americkou půdu během války.

Člen týmu Alexis Catsambis je rád, že se průběh nehody podařilo rekonstruovat. Rovněž věří, že tím vědci uctili památku obětí této katastrofy. „Fakt, že o život přišlo jen šest lidí z celkového počtu 1100, je znamením toho, že posádka na útok zareagovala velmi dobře,“ dodává Catsambis.

Vrak lodi se v současnosti nachází 34 metrů pod hladinou nedaleko břehů ostrova Fire Island. Dnes je domovem stovek ryb a humrů, Catsambis však doufá, že se díky výzkumu rozšíří i povědomí lidí o místě posledního odpočinku válečné lodi.