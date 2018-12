Žena porazila rakovinu prsu, pak se oběsila v šatníku své dcery: Pitva odhalila trpkou pravdu

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

O tom, jak rakovina může trvale poznamenat psychiku svědčí případ, který se odehrál v Anglii. Dawn Cheethamová, maminka osmileté dcery, která dokázala v roce 2015 porazit rakovinu prsu.

„Od té doby už byla jiná. Stačilo, aby ji bolelo břicho a ona se hned bála, že se jí vrátila nemoc,“ popisuje její přítel Johnatan Mellor. Podobné příznaky připisoval spíše přepracovanosti, jelikož podle něj jeho přítelkyně, která pracovala jako zubní asistentka, často měla jednu službu za druhou a neměla problém vydržet celé dny jen s minimem spánku.

Dawn Marie Cheetham | foto: Facebook

Situaci zhoršilo rozhodnutí jejího dlouholetého partnera, zajít s kamarády na pivo. To ženu, která si stěžovala na bolest břicha a křeče v žaludku, rozrušilo a pohádali se. Když se pak snažil dostat domů, nikdo neotvíral. Myslel si, že Dawn trucuje.

Vyspal se tedy v autě a štěstí šel zkusit ráno, ale ani tehdy se nedočkal odpovědi. O pomoc nakonec požádal své rodiče, ale když ani jim Dawn neodpověděla, začali mít špatné tušení.

Muž tedy už déle neváhal a vykopl dveře. „Vyběhl jsem po schodech a našel jsem ji v pokoji našeho malého děvčátka." Žena se oběsila v šatníku jejich malé dcerky.

„Dawn byla usměvavá a krásná dáma. Ale v roce 2014 jí byla diagnostikována rakoviny prsu ve třetím stádiu. Podstoupila chemoterapii a vyléčila se. Ale pořád na to myslela a to byl hlavní problém. Když měla malou bolest nebo žaludeční křeč, myslela si, že se rakovina vrátila - a myslím, že protou dělala, co udělala,“ vysvětluje zdrcený Johnatan.

„Pitva odhalila, že v sobě neměla ani špetku rakovinných buněk," dodal zdrcený partner.