Ovčáček, Paroubek, Kajínek a Jágr ve StarDance? Tady jsou žhavá jména na příští ročník

Sázkové kanceláře vypsaly sázky například na to, že se stane porotcem StarDance Richard Genzer. To je sice poměrně nepravděpodobné, ale na druhou stranu by to soutěž bezesporu oživilo.

Lidé ale mohou vsadit i na to, že pořad bude moderovat Daniela Písařovicová nebo že Marka Ebena vystřídá Dalibor Gondík, nebo do konce na to, že vyjde singl StarDance od Adama Mišíka, který v letošním ročníku neuspěl.

O poznání zajímavější jsou tipy na soutěžící v další řadě. Asi nikoho nepřekvapí, že jim kraluje hokejista Jaromír Jágr, o němž se spekuluje už dlouho. Pokud by se soutěže zúčastnil, byla by to určitě pro jeho fanynky zpráva roku.

Dalšími zajímavými jmény, které sázkové kanceláře proklamují, jsou například bavič Michal Suchánek, moderátor Patrik Hezucký, politik Dominik Feri, exprimátorka Adriana Krnáčová, zpěvačky Helena Vondráčková a její neteř Lucie nebo exfotbalista Tomáš Řepka.

Padají ale i o poznání méně uvěřitelná jména, jako třeba hradní mluvčí Jiří Ovčáček, bývalý trestanec Jiří Kajínek, expremiér Jiří Paroubek, nebo popálená youtuberka Týnuš Třešničková.

Koho si Česká televize pozve do desáté řady a jestli její pozvání přijme, na to si budeme ještě muset chvíli počkat. Zatím nejúsměvněji ale vyhlíží sázka na to, jestli bude další ročník moderovat Jaromír Soukup. To by bylo reálné za předpokladu, že by se soutěž jmenovala StarDance Jaromíra Soukupa a působil by sám v roli moderátora, tanečníka i porotce.