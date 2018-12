Ken a Barbie byli postrachem 90. let. Sérioví vrazi si své oběti nahrávali, dodnes chodí mezi lidmi

Karla Homolka, známá jako Barbie, se s Paulem Bernardem setkala v říjnu roku 1987. Jí bylo 17, jemu 23. Oba byli mladí a atraktivní, Karla byla nejstarší ze tří sester a poslušná dcera, Paul vychovaný mladý muž. Od května 1987 si Bernardo začal vybíjet svou touhu po sexuálním sadismu na dívkách a mladých ženách, tisk o něm mluvil jako o Scarborough Rapist. Policie dodnes ví o 18 znásilněních a pokusech o ně, jeho oběti byly ve věku od 15 do 22 let.

Homolka o Bernardově touhách věděla, ale nebránila mu. V roce 1990 byli zasnoubení, on však přišel o práci a živil se pašováním cigaret. Její rodina si ho oblíbila a Bernard tam trávil množství času. Byl sice zasnoubený s Karlou, flirtoval však s její čtrnáctiletou sestrou Tammy. Aby se Bernardovi zavděčila, Homolka se rozhodla věnovat Tammyino panenství Bernardovi k Vánocům.

Den před Vánocemi přizvali Tammy k sobě na oslavu, Homolka Tammy přidala do jídla valium a Halothan, když Tammy ztratila vědomí, svlékli ji a natáčeli se při jejím znásilňování. Rodiče byli celou dobu nahoře. Tammy začala zvracet a nakonec se jimi udusila. Homolka a Bernardo skryli všechny stopy a smrt Tammy byla prohlášena za nešťastnou náhodu. Během pozdějších intimností se Homolka za Tammy převlékala, což také natáčeli.

Protože se vražda Tammy obešla bez následků, Bernardovy fantasie rostly. Aby znovu cítil tu moc, v červnu 1991 unesl čtrnáctiletou dívku Leslie Mahaffy. K únosu došlo asi týden před svatbou s Homolkou. Ta sledovala, jak Bernardo dívku několik hodin znásilňoval a týral. Dívka byla nakonec uškrcena, ovšem dodnes se neví, jestli ji uškrtil Bernardo či Homolka. Obviňují se navzájem. Dívku nakonec rozsekali na kousky a tělo pohřbili do betonu.

Leslie našli v jezeře o několik týdnů později. Bernardovo sebevědomí vzrostlo. Proto se rozhodl unést další dívku. Jeho obětí se stala Kristen French, patnáctiletá dívka. Tentokrát mu však při únosu Homolka pomáhala – dívku nalákala do Bernardova auta. Přivolala ji k autu, aby se jí zeptala na cestu, Bernardo se k ní mezitím přiblížil zezadu a hodil ji do auta. Opakovalo se to, co s Leslíe. O několik týdnů později našli policisté Kristenino tělo ve škarpě. Tentokrát policisté Bernarda vyslýchali, ale došli k názoru, že je nevinný.

Kdyby Bernardo své násilí neobrátil proti vlastní ženě, policie by na něho možná nikdy nepřišla. Pátého ledna 1993 Bernardo Homolku surově zbil. Ta utekla do nemocnice. Protože si uvědomila, že policie je na stopě Bernardovým znásilněním, kontaktovala právníka a uzavřela s policisty dohodu – všechno přizná, bude proti Bernardovi svědčit u soudu a za to stráví ve vězení jen dvanáct let. Homolka dokázala policii přesvědčit, že i ona je Bernardovou obětí, kterou doma často bil.

Později Bernardův právník našel videokazety, které dosvědčovaly, že Homolka se všech zločinů účastnila mnohem více, než tvrdila. Ačkoliv se pokusil zmírnit Bernardův trest, dohoda Homolky s policií ji ochránila a Bernardo skončil ve vězení na doživotí.

V roce 2005 Homolku propustili. Přestěhovala se do provincie Quebec, kde se znovu vdala. Se svým manželem má 3 děti a snaží se na minulost zapomenout. Změnila si jméno na Leanne Teale a později na Leanne Bordelaise. V současné době žije v Montreálu a dobrovolně vypomáhá ve škole, kam chodí její děti. Její sousedé z toho, že má k jejich dětem přístup někdo, kdo pomáhal při vraždách mladých dívek. Nemohou však nic dělat.

Bernardo je stále ve vězení. V roce 2016 požádal o podmínečné propuštění, jeho žádost však byla zamítnuta. Podle právníků je žádost o propuštění sice jeho právem, ovšem Bernardo je považován za velmi nebezpečného zločince a možnost, že by ho pustili, je prakticky nulová.