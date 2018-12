Seriál Přátelé: Tyto děti znal celý svět, dnes byste ale malou Emmu a Bena nepoznali

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

První díl seriálu o skupině přátel žijících v Greenwich Village v New Yorku odvysílala stanice stanici NBC 22. září 1994. Celých deset let pak diváci spolu s Monikou, Chandlerem, Rachel, Rossem, Phoebe a Joeym prožívali jejích lásky, smutky a především bláznivé příhody.

Sitkom byl vysílán ve více než sto zemích a stále se umisťuje na velmi dobrých místech na žebříčcích sledovanosti. Poslední epizodu seriálu sledovalo ve Spojených státech na 51,1 milionů lidí. I dnes jsou Přátelé jedním z nejúspěšnějších televizních sitcomů v historii Spojených států, který si získal takovou popularitu a prestiž, že se v jednotlivých episodách objevila řada celebrit ve vedlejších rolích (např. Brad Pitt, Julia Roberts, George Clooney, Jean-Claude Van Damme, Danny DeVito, Bruce Willis, Charlie Sheen a mnozí další). Závěrečná epizoda seriálu se stala čtvrtým nejsledovanějším seriálovým finále v USA, po MASH, Cheers a Seinfeldovi.

Na hlavních aktérech se sice čas podepsal, přesto byste je na první pohled zcela jistě poznali. Jiné je to ale u jejich dětí. Vzpomínáte si na Rossova syna Bena? V roce 2000 se této role ujal tehdy osmiletý Cole Sprouse. Dnes má „Ben“ 25 let a na první pohled byste jej zcela jistě nepoznali.

zdroj: YouTube

S odstupem let mladý herec přiznal, že měl problémy hrát s Jenifer Aniston alias Rachel. Byl to ní totiž jako kluk zamilovaný. „Byl jsem do ní blázen, vždycky jsem zapomněl slova. Měl jsem motýlky v břiše, že jsem zapomněl svůj scénář.“ přiznal Cole.

Coleova herecká kariéra začala ale ještě před Přáteli. Hrát začínal spolu se svým bratrem-dvojčetem Dylanem. svou kariéru začali v komedii Velký táta v roce 1999, kde hráli po boku Adama Sandlera.

Vtipné je, že i další dítě z Přátel pochází z dvojčat. Emma, dcera Rosse a Rachel, měla dvě představitelky - Noelle a Cali Sheldonovi. Dívky se objevily v 11 dílech, kdy si zahrály Emmu jakožto roční miminko. Dnes je dívkám už 15 let a ani je byste zcela jistě nepoznali. Dívky byly při natáčení tak malé, že si z něj samozřejmě nic nepamatují.

Pro ně byl na rozdíl od Colea sitkom Přátelé první hereckou zkušeností. Následně se ale před kameru několikrát vrátily - a vetšinou spolu.