Vědci otestovali důchodce a nestačili se divit. Tajemství dlouhověkosti má na dosah ruky úplně každý

— Autor: -lnk / EuroZprávy.cz

Délka lidského života se prodlužuje a podle vědců není nereálné, aby se lidé stále častěji dožívali sta let. Co k tomu potřebují a co jejich život ovlivňuje? Podle odborníků to nejsou ani peníze, ani láska, ani strava či geny. Ale něco úplně jiného.