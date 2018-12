Jedna z nejhorších katastrof v Evropě: Do centra Amsterdamu spadlo letadlo, smetlo panelák plný lidí

— Autor: -kng / EuroZprávy.cz

Píše se 4. říjen roku 1992 a do centra hustě obydlené čtvrti Amsterdamu se zřítí obří ohnivá koule. Do obytných domů bez varování narazilo nákladní letadlo a v prvních chvílích jen málokdo tuší, jaký může být skutečný rozsah jedné z největších leteckých tragédií za posledních 25 let. V prvních chvílích se hovoří až o 200 mrtvých.