Překvapivý efekt alkoholu? Pití může pozitivně ovlivnit důležitou věc, má to ale jeden háček

Nová studie totiž zjistila, že po několika drincích se lidem lépe učí cizí jazyky. Nevěříte? Výzkumní pracovníci z University of Liverpool, King's College v Londýně a Maastrichtské univerzity v Nizozemí zjistili, že lidé pod vlivem alkoholu mohou lépe vyslovovat cizí slova než střízliví lidé.

Experimentu se zúčastnilo 50 rodilých Němců, kteří studovali na škole v Nizozemí. Jak podotýkají vědci, tito lidé už uměli číst i psát nizozemsky, jazyk se ale učili až ve chvíli, kdy nastoupili do nizozemské školy.

Tito studenti dostali nápoje, které byly buď nealkoholické nebo obsahovaly malé stopy alkoholu, které se lišily v závislosti na jejich tělesné hmotnosti. Po konzumaci nápoje pak byli požádáni, aby na pár minut hovořili nizozemsky.

Rozhovory byly poté posuzovány dvěma rodilými Nizozemci, kteří neměli tušení, jestli dotyčná osoba pila alkohol, nebo ne. Výsledky hovoří jasně – ti, kteří pili alkoholický nápoj, měli lepší nizozemštinu než ti, kteří alkohol nedostali.

„Naše studie ukazuje, že akutní konzumace alkoholu může mít pozitivní vliv na výslovnost cizího jazyka u lidí, kteří se tento jazyk nedávno naučili. To poskytuje určitou podporu pro laickou víru, že nízká dávka alkoholu může zlepšit schopnost mluvit jiným jazykem,“ uvádí Inge Kersbergnová, jedna ze spoluautorek studie.

Než ale vyrazíte do baru, abyste se tam naučili cizí jazyky, je třeba si uvědomit, že ti, kteří se na studii podíleli, měli v krvi jen malé množství alkoholu. Pokud toho vypijete hodně, je nepravděpodobné, že se zázračně naučíte mluvit italsky nebo jakýmkoliv jiným jazykem.

Doktorka Jessica Werthmannová z Maastrichtské univerzity dodává: „Co se týče výsledků, musíme být opatrní, dokud nebudeme vědět více o tom, co způsobuje pozorované efekty. Jedním z možných mechanismů může být to, že alkohol snižuje úzkost a obavu z mluvení cizím jazykem. Je však zapotřebí dalšího výzkumu, aby to bylo možné dokázat.“