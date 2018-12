Svět bez alkoholu bude za pár let bude realitou, další generace už ho nezkusí, tvrdí vědci

Přední věděc pro redakci serveru News sdělil, že se syntetická látka jménem "alkosynt" stane náhradou za alkohol (etanol), který nacházíme v pivu, ve vínu nebo v rumu, a to už jen za pár let. Chemik odhaduje, že nejpozději do 20 let budeme mít jen nápoje se syntetickým alkoholem.

Profesor David Nutt, bývalý vládní poradce v otázce drog z Královské univerzity v Londýně, tvrdí, že synteticky vyrobené nápoje s obsahem umělého alkoholu bude mít ten samý omamný účinek, ale nepoškodí naše zdraví.

Věří také v to, že elektronické cigarety v podobném časovém horizontu nahradí normální cigarety a tabák.

David Nutt sdělil své domněnky serveru International Business Times UK. "Za 10 až 20 let nebude západní společnost pít, až na řídké vyjímky, žádný alkohol. Alkosynt se stane oblíbeným prvkem v nápojích. Je to stejné jako s cigaretami. Elektronické cigarety se už dnes používají na úkor těch normálních. Za pár let se s tabákem už nesetkáme," tvrdí.

Podle vědců má alkosynt poskytnout uživateli všechny příjemné vedlejší účinky alkoholu, jako například společenskou otevřenost. Nebude však žádným způsobem poškozovat jak tělo, tak zdraví.

Profesor Nutt a jeho podnik Alcarelle v současné době nabízejí investice ve výši 12 milionů amerických dolarů. Za to chtějí přinést na britské, americké, kanadské a evropské trhy nízkokalorické a syntetické alkoholické nápoje, které nezpůsobí kocovinu.