Jak správně čistit prkénko od syrového masa? Nikdy na něj nepoužívejte mycí prostředek

Pořádně vyčistit prkénko je na vaření a následném úklidu snad ta nejtěžší část práce. Vezmeme mycí přípravek, horkou vodu, houbičku a pořádně drhneme. Popřípadě jej opláchneme a dáme do myčky. Myslíte si, že to stačí? Pak jste podle vědců na omylu.

Ukazuje se, že obyčejný jar ve skutečnosti není nejlepší čistící prostředek pro vaše prkénko - a to zejména v případě, že je jedno prkénko používáno pro různé druhy potravin. Dokonce i když prkénko mezi sekáním masa a krájením syrového ovoce nebo zeleniny pořádně vydrhnete, číhají na něm škodlivé bakterie, píše server Business Insider.

Editorka magazínu Expert Home Tips Stephanie C. poukazuje na to, že mýdlo či podobné přípravky bakterie na prkénku vůbec nezlikvidují, a to ani v případě, když je vše spláchnuto horkou vodou. Podle ní tekutá mýdla a jary odvedou skvělou práci při čištění špinavých hrnců, pánví a nádobí, ale u prkének často používaných pro syrové maso je lepší být extra opatrný.

Pokud chcete zajistit, že vaše prkénko bude tak čisté, jak jen to jde, namočte jej do bělidla po každém použití, radí odbornice. To zabije většinu bakterií a zabrání tak jejich přenesení na jiné potraviny, které budete na prkénku v budoucnu připravovat.