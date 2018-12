Popíjíte alkohol před dětmi? Lékaři zvedají varovný prst

Je možné jít za takových okolností do kina? Protože jste unaveni a riskujete, že v kině usnete, a protože paní na hlídání také není zadarmo, na to nemůžete ani pomyslet. Ve skutečnosti zbývá jediný rituál, který z vašeho předchozího hédonismu zůstal, a to popíjení s přáteli, jemuž Francouzi říkají apero. Dá se to praktikovat pod širým nebem, člověk se může hlasitě bavit a není třeba žádné zvláštní organizace. Dokonale to vyhovuje péči o onu neposednou věc, jíž je dítě.

Jak píše francouzský deník Le Monde, našinec miluje apero. Během doby se tato tradice, hluboce zakořeněná do francouzské kultury, stala jedním z modelů nového výchovného projektu. Ukazuje totiž, že je možný jiný režim výchovných norem.

Pod vlivem alkoholu se rodič například často vzdává svých - obvykle tak přísných - diktátů. Zapomíná na škodlivý cukr, kapituluje před špatnými tuky a nevyžaduje dodržování základních hygienických návyků. "Spadl ti kousek salámu na zem? To není nic vážného, klidně ho sněz, je to dobré pro tvou imunitu," říká rodič, který jinak nedá z ruky sprej s dezinfekčním gelem.

Jakmile děti slyší slovo "apero", instinktivně vědí, že si mohou dělat, co chtějí, že se mohou nacpat párky a popíjet ovocný džus, aniž by se musely dožadovat schválení. Když oslavy trvají déle, stává se, že rodiče vypijí trochu více a nevěnují dětem tolik pozornosti, takže se pak může stát, že se potomek ztratí uprostřed ovíněných oslavenců.

Nebanalizujeme tak popíjení alkoholu? Není nebezpečné vštěpovat těmto dosud se vyvíjejícím mozkům dojem, že konzumace alkoholu je spojena se svobodou?

Nedávná studie v Británii tyto obavy potvrzuje. Britský ústav pro studium alkoholu (IAS) provedl studii na 1000 lidech a výsledky ukázaly, že je nebezpečné popíjet před dětmi. Nezáleží na tom, zda je tato konzumace masivní, či umírněná, dítě nerozlišuje mezi lehce podnapilým dospělým, a opilcem.

Devětadvacet procent respondentů se domnívalo, že je přijatelné se čas od času před dětmi objevit ve stavu podnapilosti, ale neuvědomovali si příliš citové hnutí, které může u dětí takové chování vyvolat.

Každé páté dítě se cítí v rozpacích, když jeho rodiče popíjejí, některé děti (11 procent) dokonce přiznávají, že jsou tím znepokojeny. Tyto úzkosti může vyvolat změna nálady rodiče, to, že mluví s dítětem více než obvykle (sedm procent) nebo mu naopak nevěnuje příliš pozornosti (15 procent). Popíjení rodičů tedy může mít dlouhodobě vliv na alkoholismus dospívajících.