Co leží na druhé straně zeměkoule? Česko protinožce nemá, Austrálie je úplně jinde

— Autor: -lnk / EuroZprávy.cz

Kdybychom začali hloubit díru do Země a pominuli fakt, že kolem zemského jádra nic nepřežije, prokopali bychom se až do Austrálie. Možná si ze školních lavic pamatujete podobný příklad, který uváděl, že naši protinožci jsou vlastně Australané. Ve skutečnosti to ale není pravda.