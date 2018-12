Jak se zachovat, když se pod vámi prolomí led? Při záchraně života hrají roli vteřiny

Když se propadneme do ledové vody, ihned se spustí fyziologická reakce vašeho těla, které se říká !šok ze studené vody“. Šok způsobí, že se vaše dýchání, srdeční frekvence a krevní tlak dramaticky zvýší, což může způsobit fibrilaci komor a zástavu srdce - v podstatě náhlou smrt.

Jak zmírnit počáteční šok?

První věc, kterou musíte udělat, je pokusit se zmírnit šok. Díky tomu získáte drahocenné vteřiny, abyste mohli přemýšlet a racionálně jednat. Při pádu do studené vody začne vaše tělesná teplota rychle klesat, a to až 32krát rychleji než na vzduchu. Čas proto hraje klíčovou roli.

Snažte se zmírnit paniku, která zrychluje srdeční frekvenci a krevní tlak, které zhoršují šok ze studené vody. V podstatě to znamená jediné – i když to zní banálně, snažte se uvolnit a zachovat chladnou hlavu. .

Pokuste se ruce a nohy ven z vody, aby se zpomalilo vaše potápění pod hladinu. Kvůli šoku může být dezorientovaní, takže si možná nebude uvědomovat, jestli jste nad nebo pod vodou. V takovém případě vám hrozí vdechnutí vody. Jenže ledová voda vám doslova vyrazí vzduch z plic. A i když se vám podaří udržet si hlavu nad vodou, vaše automatická reakce bude lapání po dechu.

Když člověk začne panikařit, má v podobných situacích pocit, že se mu nedostává vzduch, který potřebuje k dýchání. Lékaři by vám vysvětlili že je to proto, že - a možná to zní hloupě, ale je to pravda - většina lidí zapomene vydechnout. Pomalé vydechování vás přitom může v rámci možností uklidnit, uvádí server IFL Science.

Přitáhněte se a položte ruce a paže lehce na led a počkejte pár okamžiků, než začněte klidněji dýchat. Gratulujeme, přežili jste první krok. To vám dává nejlepší možnou pozici, duševně i fyzicky, abyste mohli udělat další krok - dostat se z vody ven.

Jak se dostat nahoru a ven z vody?

Čím déle budete ve vodě, tím větší je pravděpodobnost, že budete podchlazení a utopíte se. Pokud se budete pokoušet dostat z vody, musíte vytáhnout celou váhu těla, a samozřejmě i mokrého oblečení, na led, kterým jste se propadli. V této situaci je lepší použít sílu vašich nohou, než se spoléhat na vaše paže.

Nejdříve použijte nohy a roztáhněte je (použijte zadek, abyste zvedli dolní část těla), takže budete plavat rovnoběžně s vodní hladinou. Pokud máte na nohách lyže nebo boty, které vám v tom brání, skopněte je. Může vám to zachránit život.

Pak co nejopatrněji kopejte nohama, abyste se dostali na ledovou kru a po břichu se pokuste dostat dál od díry, kterou jste propadli.

I když se vám podaří vyšplhat ven, neusněte na vavřínech. Úleva z toho, že jste venku z vody, může narušit váš těžce vydobytý klid. Je pravděpodobné, že budete chtít vyskočit a začít se radovat, ale tenký led by se pod vámi mohl opět propadnout. Místo toho rozložte vaši váhu na co možná nejširší ploše - jinými slovy prostě zůstanete ležet..

Plazte se na místo, kde jste byli naposledy a kde byl led dostatečně tlustý, aby vaši váhu bez problémů zvládl. Pomalu se dostaňte na všechny čtyři, nebo - pokud je to bezpečné - se postavte a vydejte se ke břehu. Jděte stejnou trasou, kterou už znáte. Tak snížíte riziko, že se opět propadnete.

Život vám mlže zachránit i plovoucí kus klády či čehokoliv jiného – vylezte na něj, i kdyby jste z vody dostali jen polovinu těla. Nejvíce tepla tělo ztrácí skrz hlavu, krk, podpaží, hrudník a třísla. A jestli vám plavání nedá šanci dostat se z vody, tak to raději ani nedělejte. Tělo se vám sice prokrví a zrychlíte cirkulaci krve, ale jelikož vás obklopuje studená voda, tak docílíte jen toho, že krev bude hnána do končetin, ve kterých její teplota klesne rychleji než v trupu těla.