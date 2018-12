Novoroční předsevzetí většina Čechů poruší. Proč je tak těžké jej dodržet?

Nejčastější sliby na konci roku představují zakončení s neřestí, více cvičení v tělocvičnách a zdravější strava, ale třeba i více času na zábavu s přáteli a rodinou. Bohužel, pro většinu lidí jsou předsevzetí jen planá slova. "Náš mozek si totiž zvykl na návyky. Změnit je vyžaduje mnoho času i úsilí," vysvětluje psycholog Hans-Werner Rückert z Berlína.

Neschopnost dodržet novoroční sliby je velmi lidské. Tuto tradici mají lidé už celá staletí, prosto výsledky snažení jsou stále stejné. O nepovedeném dodržení slib na Nový rok se zmiňoval i filozof Aristoteles před více než dvěma tisíci lety. I on se tehdy trápil nad tím samým, co lidi dnes.

"Mnoho studií bylo provedeno o novoročním předsevzetí, všechny ukazují, že zhruba jen 30 procent slibů je skutečně dodrženo," říká psycholožka Sonia Lippke. Podle ní se první odpadlíci začnou objevovat do třech týdnů, do šesti měsíců své předsevzetí vzdá minimálně polovina lidí.

A proč si ale předsevzetí dáváme právě na konci roku? "Mnoho lidí se ohlédne zpětně a řekne si, co v předchozím roce udělalo špatně. Teď je šance to změnit," říká Rückert. "Problém je ale v tom, že lidé si neuvědomují následky svých změn. Řeknete si, že budete na dietě, ale už nepřemýšlíte nad změnou jídelníčku, a že by to mohlo ovlivnit třeba i rodinu, která nebude chtít jíst to samé. Nebo jdete do tělocvičny - to vyžaduje čas," vysvětluje psycholog.

Podle vědců je zde však způsob, jak své sliby dodržet snadněji. Za prvé, je důležité si stanovit termín. Například si řekněte, že do konce ledna si snížíte váhu o 3-4 kilogramy. Snažte se být realističtí. Příliš vysoké cíle bude velmi obtížné splnit, i kdyby jste si je nedali na konci roku.

"Zkuste si někam zapsat svoje předsevzetí a pak mějte vzkaz vždy na očích. Když jste na dietě, tak třeba na lednici, dobře poslouží i jako tapeta na mobilní telefon, kam se často díváte," radí Rückert. A psycholožka Sonia Lippke dodává: "Hlavně buďte flexibilní. Například když řeknete, že budete každý den běhat, ale zrovna další den napadne metr sněhu, snadno svůj běh vzdáte. Zkuste být flexibilní a místo běhu dělejte hodinu jiný sport, který zvládnete i z domova."