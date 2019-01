Co se stalo onu osudnou noc? Zpověď posledního člověka, který viděl naživu Hitlera

Misch byl jedním z posledních přeživších, kteří byli ve Vůdcově bunkru v Berlíně. Zemřel v roce 2013, ještě předtím ale své zážitky sepsal do knihy, která se v němčině jmenuje Der letzte Zeuge. Vyšla v roce 2008. Teď vychází také v angličtině pod názvem Hitler’s Last Witness.

Misch v ní nabízí intimní pohled do soukromého života německého diktátora a jeho blízkých. Zveřejněné obrázky ukazují Hitlera a Evu Braunovou, jak relaxují na terase u rezidence Berghof, uvnitř jednoho z Hitlerových mnoha domovů a Misch stojí nedaleko na stráži.

„Dne 30. dubna 1945 byl Rochus Misch byl v ústředně v Hitlerově bunkru," uvedl ke knize její britský editor Martin Mace. „Obdržel zprávu od generála Wilhelma Keitela, že se mu nepodařilo prolomit sovětské obklíčení Berlína, a že konec je na dosah ruky a nevyhnutelný.“

„Krátce nato Misch slyšel Hitlera, jak mluví tiše s Bormannem a dalšími. Podíval se a viděl, jak Hitler odešel do jeho pracovny. Eva, nyní paní Hitlerová, ho následovala dovnitř. Uviděl Otta Günsche, Führerova pobočníka, jak za novomanžely zavřel dveře,“ cituje editora server Express.

„Güsche řekl Mischovi, že šéf nemá být rušen. Hitler si potřásl rukou s Günschem a řekl mu, že všichni vojáci byli zproštěni jejich přísahy věrnosti. Hitler také svému pobočníkovi řekl, že nechce, aby jeho tělo bylo veřejně zneužito jako to Mussoliniho a že chce, aby bylo spáleno.“

Každý v bunkru nervózně čekal. Pak nastal nějaký rozruch. Dveře se otevřely a Misch se podíval dovnitř. „Můj pohled padl na prvním místě na Evu. Seděla s nataženýma nohama, hlavu skloněnou k Hitlerovi. Její boty byly pod pohovkou. Vedle ní...mrtvý Hitler. Oči měl otevřené a zíral, jeho hlava spadla mírně dopředu,“ vzpomínal Misch.

Poté, co byl vážně zraněn v polském tažení v roce 1939, byl Rochus Misch byl pozván, aby se připojil k SS a stal se Hitlerovým bodyguardem. Na tomto postu působil až do konce války: Nebyl jen tělesná stráž, ale i kurýr, ošetřovatel a nakonec také šéf komunikace.

Ze svého těsného kontaktu s německým diktátorem Misch mohl pozorovat mnoho věcí a věřil, že Hitler a Eva Braunová byli milenci dávno předtím, než se oficiálně uvádí. „Například byla Eva zaměstnancům a návštěvníkům představena jako „hospodyně" na Berghofu," uvedl Mace. „Ale její pokoj a Hitlerův měly spojovací dveře. Člověk si o tom brzy udělal své vlastní představy,“ poznamenal Misch.

Viděl také Evu v průhledné noční košilce v pokoji pro hosty, když nesl Hitlerovi nějaké dokumenty. Eva prý položila prst na ústa a řekla Mischovi, aby o tom nemluvil. „Misch vystřelil z místnosti, očekával, že bude propuštěn z postu Hitlerova osobního strážce, nebo ještě hůř. Ale Eva, o tom Hitlerovi zřejmě nic neřekla,“ vysvětluje editor knihy.

Řekl také, že slyšel, jak Eva a Magada Goebbelsová deklarovaly své odhodlání zemřít se svými muži. „Žily jsme s nimi. Zemřeme s nimi,“ tvrdily. A to se také stalo.

Misch také potvrdil, že Rudolf Hess neměl Hitlerovo povolení odcestovat do Velké Británie, aby vyjednal podmínky kapitulace. Byl také u toho, když se o věci Hitler dozvěděl. „Hitler zuřil, neúnavně si pro sebe opakoval: Proč mi to udělal? Každý, kdo věděl o Hesseho letu do Británie, byl zatčen a poslán do koncentračního tábora Sachsenhausen,“ uvedl Misch. „Nemůže být pochyb o tom, že Hess neměl Hitlerovo povolení jet do Spojeného království,“ dodal.

Vzpomínky Rochuse Mische byly také důležitým informačním zdrojem při tvorbě scénáře k filmu Pád Třetí říše. Ke své službě Hitlerovi se slezský rodák až do smrti hrdě hlásil, slova lítosti nebo dokonce omluvy za období nacistické hrůzovlády se u něj nikdo nedočkal. „Neumím si Hitlera jako vraha představit. To prostě není možné. Byl tak přátelský, tak milý," citoval jeho slova deník Die Welt. Misch zemřel v Berlíně dne 5. září 2013 ve věku 96 let jako jeden z posledních z vůdcova berlínského bunkru.