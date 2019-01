Spící lev, měsíční kámen, kus Eiffelovky. S balíkem peněz pořídíte v aukčních síních cokoliv

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Uprchlíci se chtěli originálním způsobem dostat do Evropy

Největší sladkovodní perlu na světě, známou pod jménem Spící lev, vydražil nizozemský aukční dům Venduehuis v květnu. Cena za stogramovou perlu původem z Číny se vyšplhala na 320 tisíc euro. Měsíční kámen, který na zem dopravila sovětská sonda Luna, přišel jednoho šťastlivce na více než 800 tisíc dolarů.

Dražil se rovněž elektrický vozík Stephena Hawkinga. Letos zesnulému vědci sloužil od 60. do 90. let, kdy Hawking v důsledku své nemoci přišel o schopnost jej ručně ovládat. V aukční síni Christie’s se prodal v listopadu za necelých 300 tisíc liber, které putovaly do Hawkingovy nadace.

Za necelých dvě stě tisíc dolarů bylo možné koupit kus Eiffelovy věže. Čtyři metry vysoké schodiště propojovalo druhé a třetí patro předtím, než byl v roce 1983 instalován výtah. Segmenty pařížské dominanty byly předmětem dražby už dříve, díky tomu je nalezneme v Japonsku nebo New Yorku.

Právě ve Velkém jablku se v říjnu za neuvěřitelných 31 milionů dolarů vydražil kus asyrského umění. Zástupci Iráku, v němž bylo toto dílo nalezeno, neúspěšně žádali jeho navrácení zpět. Šlo o rekordní nákup umění tohoto původu.

Výtvarné umění hraje v aukčních síních prim už tradičně. Edmond de Bellamy je prvním vydraženým portrétem, který stvořila umělá inteligence. Vyvolávací cena 10 tisíc dolárů byla překonána několikanásobně, částka dosáhla výše přes 430 tisíc.

Opravdovým fenoménem moderního umění je však Banksy. Jeho poslední obraz Dívka s balonkem se sám skartoval krátce poté, co jej kupce vydražil za téměř 1 a půl milionu dolarů v londýnské aukční síni Sotheby’s. Spekulace však hovoří o tom, že cena díla jeho zničením pravděpodobně stoupla. Tomu se říká štěstí v neštěstí!