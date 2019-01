Push-upky patří do historie? Přednost dostávají odsexualizované podprsenky

— Autor: ČTK

Letos tomu bude 25 let od zrodu nejslavnější reklamy všech dob - spotu na podprsenku Wonderbra, na níž na černobílé fotografii od Ellen von Unwerthové vedle nápisu "ahoj, kluci" hledí Eva Herzigová na svá ňadra. Později v témže roce stejnou vycpanou push-up podprsenku pochválila v deníku The New York Times Kate Mossová, když prohlásila "i já mám výstřih". Mezitím v londýnské čtvrti Soho otvírali Joseph Corré a Serena Reesová obchod s nestoudně vyzývavým luxusním prádlem Agent Provocateur. Prodej "push-up" podprsenek ale klesá a současné prádlo klade důraz na pohodlí a sebevědomí ohledně vlastního těla, napsal britský deník The Guardian.