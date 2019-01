Jak poznáte, že se někomu líbíte? Podle expertů vše odhalí jedna věc

— Autor: -iht / EuroZprávy.cz

Snaha zaujmout jiné je člověku vlastní a dvojnásob to platí u opačného pohlaví. Kolikrát si ale nejsme jisti, jestli jsme udělali dobrý nebo špatný dojem, a už vůbec je, jestli jinou osobu naše povaha spíše neodradila. Odborníci nyní přišli na to, jak to zjistit, aniž bychom se museli ptát.