Jak vypadají herci ze seriálu Dallas po 40 letech? Někteří se změnili k nepoznání

Intrikán J.R., sympaťák Bobby, alkoholička Sue Ellen, prostořeká Lucy. To jsou jen některé z postav, které byly se seriálem neodmyslitelně spjaty. Seriál se natáčel dlouhých 13 let během kterých vzniklo 357 dílů. Poslední klapka padla v roce 1991. Původně přitom Dallas neměl být seriál. Tvůrci chtěli natočit drama bez pokračování zaměřené na příběhy čtyř různě starých manželských párů. Nejdříve se natočilo pět epizod, které na sebe vůbec nenavazovaly.

Zřejmě nejvýraznější postavou se stal zákeřný a bezcharakterní Džejár, který dokázal s úlisným úsměvem vydírat mladšího bratra Bobbyho i podvádět svou manželku Sue Ellen. Larry Hagman, který si J. R. Ewinga zahrál, si svou zlou postavu pořádně užíval. „Tuhle roli mám ze všech nejraději, i když mě stále dostává do kuriózních situací. Někdy se mi třeba stane, že mě na ulici vezme nějaká starší paní kabelkou po hlavě a vysvětlí mi, že to mám za to, co jsem prováděl v Dallasu,“ tvrdil v jednom z rozhovorů.

J.R. byl pro Hagmana životní rolí, dokonce šestkrát získal cenu Digest Award za největšího seriálového zloducha v hlavním vysílacím čase. V roce 1996 dokonce vznikl film Dallas: J. R. se vrací. Tohoto intrikána sice všichni nenáviděli, jeho dějovou linii ale diváci doslova „žrali“. Druhá série končí výstřelem na Džejára.

Kvůli stávce herců si diváci museli na vrahovu totožnost několik měsíců počkat. Na to, kdo postřelil J.R. Ewinga, sázkové kanceláře po celém světě vypisovaly kursy. Část, v níž se mělo ukázat, kdo střílel na J. R., si v USA nenechalo ujít rekordních 90 milionů diváků, rekord překonala o pár let později poslední epizoda seriálu M.A.S.H.

Larry Hagman zemřel 23. 11. 2012 ve věku 81 let. A i když se objevil v řadě dalších filmů, všichni na něj vzpomínají právě jako na Džejára.

Jeho bratr Bobby alias Patrick Duffy také za Dallas posbíral řadu cen. Herec ale chtěl s natáčením ještě před ukončením seriálu skončit a tak autoři nechali Bobbyho zemřít. Po 26 dílech se ale Patrick rozhodl do seriálu vrátit a tak se jeho žena Pamela jednou ráno probudila, Bobby stál ve sprše a celý děj se vrátil o 26 epizod zpátky. Tyto epizody po smrti Bobbyho byly prezentovány jako pouhý Pamelin sen.

Duffy jako jeden z mála dokázal překročit Bobbyho stín, velký úspěch zaznamenal i později díky seriálu Krok za krokem, kde si zahrál otce rodiny Franka Lamberta.

Herečka Barbara Bel Geddes hrála v několika seriálech, ale skutečnou proslulost jí přinesla teprve role Miss Ellie v Dallasu, díky kterému zároveň sesbírala nespočet filmových cen a uznání kritiky. Ze zdravotních důvodů musela natáčení v letech 1984-1985 opustit a zastupovala ji Dona Reedová, bohužel neúspěšně. Do Dallasu se vrátila a setrvala v něm do roku 1990. Později dostala nabídku hrát ve dvou dalších TV pokračováních, ale už odmítla. Herečka zemřela v roce 2005 ve věku 82 let.

Linda Gray svou kariéru začala v 70. letech. Ovšem teprve postava Sue Ellen Ewingové v Dallasu ji proslavila na celém světě. Setrvala v roli až do roku 1989, podílela se na této sérii i režijně a získala také nominaci na cenu Emmy 1981 za nejlepší ženský herecký výkon. A i když si zahrála i v dalších seriálech, nikdy už na obrovskou popularitu 80. let nenavázala. Roli Sue Ellen Ewingové si ovšem zahrála i v seriálu Dallas, který se natáčel mezi roky 2012 a 2014 a který navazoval na původní seriál. Zahráli si v něm i Patrick Duffy či Larry Hagman.

Jednou z hereček, která se byla schopna vymanit z kolonky Dallas byla i herečka Sheree J. Wilsonová. Ta v letech 1986 – 1991 v seriálu hrála v pěti sériích April Stevensovou, chytrou a bohatou ženu, která byla úhlavní nepřítelkyní J.R. Ewinga a později manželkou jeho bratra Bobbyho. Sheree pak musela seriál opustit kvůli svému těhotenství, a tak postava Apríl byla zastřelena během líbánek v Paříži. Za svou násilnou smrt (byla zastřelena) obdržela S.J. Wilson cenu za nejlepší seriálovou smrt.

Snad ještě více ji ale proslavil další hit 90. let – seriál Wolker, Texas, Ranger, kde Sheree ztvárnila nekompromisní státní zástupkyni Alex Cahillovou.

Charlene Tillton alias Lucy Ewingová se kromě hraní věnuje i zpívání. Zpívala dokonce i v několika epizodách Dallasu.

Victoria Principal v seriálu ztvárnila Pamelu Barnes Ewingovou, v roce 1983 jí role vynesla nominaci na Zlatý glóbus pro “nejlepší seriálovou herečku.” V roce 1987, po devíti letech, se Principalová rozhodla z “Dallasu” stáhnout a rozběhla svoji vlastní produkční společnost, “Victoria Principal Productions” a pokračovala v různých (pod)průměrných televizních thrillerech a dramatech.