České Pompeje? Po ničivém požáru zmizelo z mapy významné české město

— Autor: -lus / EuroZprávy.cz

Ničivý požár jistě patří k těm nejhorším pohromám, jaké nás pomohou postihnout, ať už co se týká škod na majetku, tak ztráty životů. Ve středověku to platilo dvojnásobně, jelikož požár patřil k nejčastějším katastrofám, které postihovaly především města. V plamenu ohně mohlo zaniknout i celé město. Tak se tomu stalo v případě Sezimova Ústí. To, co bylo tehdy pro jedny pohromou, bylo však o staletí později pro druhé požehnáním. Lokalita přinesla archeologům nevídané poznatky o středověkém městě a řemeslech a je tak mnohdy označována jako „české Pompeje“.