Mladík ostrouhal v přímém přenosu: Neopětovaný polibek je nyní hitem internetu

Francouzský deník Le Figaro vysvětluje, že už od roku 1990 nizozemská stanice NPO Radio 2 od Štědrého dne až do Nového roku postupně vysílá 2000 nejoblíbenějších písní, které vyberou posluchači. Hojně poslouchaný pořad se nazývá Top 2000 Café. Stanice zároveň na internetu vysílá přímý přenos z různých skutečných kaváren, kde se lidí baví, zpívají, tančí a popíjejí.

Událost zachycená na videu se stala v neděli večer v Hilversumu, když NPO Radio 2 hrálo píseň Little Lion Man od anglické folk-rockové skupiny Mumford and Sons.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W