Chcete zhubnout a nejde to? Na vině nemusí být jen špatný jídelníček a málo pohybu

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Stěhování do nového bytu? Většina Čechů si bere svůj starý nábytek, ukázal průzkum

Měli jste někdy pocit, že hubnete pomaleji než vaše vysoká kamarádka či kamarád, i když chodíte cvičit spolu a stravujete se zdravě? Tyto pocity jsou podle vědců oprávněné. Experti totiž nedávno zjistili že menší ženy hubnou obtížnější a pomaleji než ženy vysoké. Jak je to možné?

Vezměme si například dvě ženy, přičemž jedna je malá a druhá vysoká. Kdyby běžely stejnou vzdálenost, ta s méně centimetry musí udělat přibližně dvakrát více kroků, než ta vysoká a tudíž je pro ni běh určitě těžší. Pozorovat to můžete například i u profesionálních sportovců, kde dlouhonohé atletky kralují téměř všem statistikám a žebříčkům.

Podle experta Craiga Primack z Obesity Medicine Association to mají menší ženy co se hubnutí týká mnohem obtížnější. Průměrná žena má základní metabolický příjem cca 1400 kalorií za den. Je to tzv. BMR údaj, což je počet kalorií, které vaše tělo spálí, aniž jste vůbec pohnuli prstem.

Menší ženy to však mají zcela jinak. Kromě toho, že se trápí s problémy spojenými se svou výškou, mají také zpomalený metabolismus. Pokud průměrná žena za den spálí 1400 kalorií, malá žena jejich spálí 1200. Malé ženy navíc mají méně svalové hmoty, což je největší faktor při spalování kalorií. V podstatě je to tak, že čím menší je vaše tělo, tím méně energie potřebuje a tím méně kalorií spálíte.

Samozřejmě, každé tělo je jiné a funguje jinak. Metabolismus se zrychlit dá, jen je třeba změnit stravovací návyky. Přes svátky je těžké odolat všem dobrotám, které jsou na stole. Začátek nového roku je ale pro mnohé skvělý čas dát si předsevzetí a konečně se přiblížit k vytoužené postavě. Půjde to i když nemáte právě 185 centimetrů. Možná to pro vás bude těžší, ale pokud se budete řídit zdravým jídelníčkem a budete se hýbat, výsledky se zcela jistě dostaví.