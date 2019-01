Utajená krize Winstona Churchilla: Jeden moment mu málem zničil život i kariéru

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Vědci do detaily popsali, jak vypadá umírání. Je to poměrně znepokojivé

Kam zmizel let MH370? Vyšetřovatelé měli druhou teorii, o které se nemluví

Někdejší britský ministerský předseda Winston Churchill měl před nástupem do úřadu, ve 30. letech 20. století, tajný milostný poměr. Ten mu podle historiků později během války málem zničil kariéru.

Archiváři Churchillova internátu Cambridgeské univerzity s odkazem na jeho osobního tajemníka tvrdí, že Churchillovou tajnou láskou byla tehdejší celebrita a oslnivá aristokratka Doris Castlerosseová. Uvedl to britský list The Guardian.

Churchillův tajemník John Colville prozradil, že premiér za zhruba 60 let manželství prakticky nepochybil. Jedinou výjimkou byla právě aféra s Castlerosseovou v jižní Francii v době, kdy s Churchillem nebyla jeho žena Clementine.

Churchill, který v té době ještě nebyl premiérem, strávil ve 30. letech s Castlerosseovou prázdniny na jihu Francie. V té době namaloval nejméně dva portréty své milenky a pak se s ní setkával i v Londýně.

Rodina aristokratky o tajném vztahu věděla, nikdo další ale nesměl pojmout podezření. Proto ve dny, kdy se u nich měli milenci setkat, dostával personál volno.

O vztahu se nesměl dozvědět ani nikdo zvenčí. Celá věc se musela přísně tajit a záznam o nevěře našli v archivech až profesor historie Richard Toye a historik Warren Dockter.

Churchill nakonec před válkou poměr ukončil a Castlerosseová se přestěhovala do Benátek, kde měla vztah s jednou americkou milionářkou. Později se přestěhovala do USA.

Během války se ale chtěla vrátit do Británie a využila příležitosti, kdy Churchill přijel za americkým prezidentem Theodorem Rooseveltem. Castlerosseová od premiéra úspěšně vymohla, aby jí pomohl zajistit místo v letadle.

Aféra zůstala utajena až do konce 50. let, kdy se jeden z milostných dopisů adresovaný Churchillovi dostal do rukou jeho ženy. "Trápila se kvůli tomu měsíce," tvrdí historik Toye. Vždy si totiž myslela, že jí byl manžel věrný.