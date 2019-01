Konspirátoři mají žně. Hra Romeo a Julie skrývá temné tajemství?

Doba, v níž William Shakespeare žil, byla značně odlišná ode dneška. Drtivá většina lidí neměla ponětí o existenci vesmíru, všichni věřili na andělské a ďábelské bytosti apod. V takových intencích se prostě žilo jinak, než dnes. Je skutečně neuvěřitelné, jak příběhy ze zcela jiné doby mají dodnes nadšené publikum. Logicky se tak nabízí otázka, jaký byl životní osud génia divadelních her? Jenže z 16. století, kdy Shakespeare žil, se nedochovala halda záznamů o každém „obyčejném“ člověku. William Shakespeare sice nebyl obyčejný člověk, ale i přes výraznou spisovatelskou činnost nepatřil k vysoce postaveným lidem a o jeho životě se dochovalo jen velmi málo záznamů.

Stratfordská otázka

Pokud historická věda nemá dostatek přímých pramenů, přichází na řadu interpretace a spekulace. Vzhledem k významu Shakespearova díla se spekulace rozjely ve velkém. Svět znalců jeho díla se rozdělil na stratftordiány a antistratfordiány. Skupiny jsou pojmenovány podle toho, jestli konkrétní člověk věří tomu, že skutečným autorem her je William Shakespeare ze Stratfordu nebo nikoliv.

Právě Stratford je jedním z problémů celého konfliktu ohledně autorství her. Jednalo se o malé městečko, které mělo cca 1500 obyvatel a leželo 100 mil od Londýna, což bylo tehdy několik dní cesty. Shakespearovy hry jsou obdivuhodné nejen humorem popřípadě dramatickou tragičností, ale také detailní znalostí tehdejší doby. Některé hry se odehrávají v Itálii (Othello, Romeo a Julie…), a antistratfordiáni jsou přesvědčeni, že jejich autor v Itálii musel pobývat. Pro další hry je příznačná důvěrná znalost šlechtického prostředí a tehdejší politiky (Richard III., Jindřích IV., Hamlet). Jenže William Shakespeare žil v zapadlém Stratfordu a následně se svou hereckou společností v Londýně, což o hlubokých znalostech tehdejšího světa a společnosti příliš nesvědčí.

Negramotný spisovatel?

Se Stratfordem souvisí ještě jedna záhada. Žádná ze Shakespearových her se nedochovala v jím podepsaném rukopise. Dnes známe pouze šest Shakespearových podpisů na úředních dokumentech, které však nesvědčí o příliš vypsané ruce. Navíc jeho rodiče byli negramotní, jelikož se podepisovali značkou. Ve Stratfordu byla sice střední škola, která by Shakespearovi zpřístupnila na tehdejší dobu špičkové vzdělání, ovšem nedochval se žádný seznam absolventů, tudíž není jasné, jestli tuto školu slavný dramatik navštěvoval. Mnozí kritici se domnívají, že Shakespeare byl dokonce sám téměř negramotný (krom podpisu) a to by pak těžko mohl nějaké hry sepsat.

Nevysvětlitelná záhada

Kromě spolupodílnictví v divadelní společnosti byl Shakespeare také obchodníkem a záznamy v historických pramenech o něm hovoří spíše jako o obchodníkovi, než jako o dramatikovi. Záhadou je poznamená i jeho smrt. Ve své závěti o autorských právech na své hry nic nepsal, ovšem s autorskými právy to tehdy nebylo tak horké jako dnes. Navíc se Shakespearovy hry proslavily především až po jeho smrti, kdy byly souhrnně vydány. Toto vydání tzv. První folio je zároveň nejdůležitějším důkazem toho, že dílo napsal právě on. Proč by tam byl podepsán? Jsou tam věnování od jeho kolegů přímo pro jeho osobu. Proč by někdo, kdo chtěl zůstat utajen, jak tvrdí antistratfordiáni, použil pseudonym konkrétní osobnosti a přesvědčoval řadu jeho známých, aby to stvrdili svými oslavnými komentáři?

Ale jak už to v dávné historii bývá, na všechny otázky neexistují vždy jednoznačné odpovědi. Spor o Shakespearovo autorství tak nejspíš zůstane věčný stejně jako slavné hry.