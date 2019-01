Domácnosti jako ráj bakterií? Nejméně jich je překvapivě na toaletě

Pár faktů o bakteriích:

- Bakterie jsou i ve vaší domácnosti. Za optimálních podmínek se přitom některé z nich mohou dělit každých 20 minut. Jejich šíření tak může být velmi rychlé.

- Bakterie vám mohou přivodit onemocnění. Imunitní systém nás chrání před většinou mikrobů. Těch však existuje celá řada. Některé z nich, zejména viry, mají navíc schopnost zmutovat a náš imunitní systém tak ohrozit.

- Uchovat věci čisté je hračka. Mýdlo a voda. Savo a voda. Dezinfekční utěrky. Selský rozum. S těmito jednoduchými, ale přesto účinnými zbraněmi můžete válku s bakteriemi snadno vyhrát.

1. Kuchyň

Největším problémem v kuchyni jsou utěrky a mycí houby. Zadržují totiž vlhkost a leckdy je používáme při více činnostech. Z hlediska množství bakterií je nebezpečný i dřez, se kterým si ovšem nezadá ani vodovodní baterie. Saháme na ni totiž rukama, které přicházejí do kontaktu se špinavými talíři nebo syrovou zeleninou.

2. Kliky, madla, vypínače

Bakterie jsou ve zvýšeném množství třeba i na dvířkách od ledničky nebo úchytech od kuchyňských skříněk. Stejně tak je najdeme na vypínačích a dalších podobných předmětech, nakteré několikrát za den saháme. Výskyt bakterií na těchto místech snadno omezíte, když je jednou za týden otřete dezifekční utěrkou. Rozhodně ale všechno neotírejte jen jednou utěrkou.

3. Kosmetika

Kosmetické štětce a aplikátory jsou skutečným královstvím mikrobů. A bakterie, které v nich přebývají, mohou být příčinou infekcí očí a pokožky! Většinu aplikátorů pravidelně čistěte vodou a mýdlem. Na štětce pro změnu můžete použít čistidlo na bázi alkoholu.

4. Pračka a špinavé prádlo

Hlavní příčinou bakterií v prádle jsou trenýrky, slipy a kalhotky, respektive částečky exkrementů, které na nich po nošení ulpějí. Mikroorganismy pak v pračce zůstávají a rozkládají. Většina běžných pracích prostředků bakterie nezlikviduje, jestliže k nim nepřidáme ještě bělidlo nebo velmi horká voda. Abyste zabili mikroby, je k tomu potřeba voda nejméně 60 stupňů horká.

5. Vyprané prádlo

Ani s vypraným prádlem nemusíte mít ještě vyhráno. Stačí ho jen na krátkou chvíli zapomenout v pračce a můžete počítat s přítomností mikrobů. Pokud můžete, prádlo okamžitě po vyprání dejte do sušičky. Jestli ho v pračce necháte déle než půl hodiny, nechte ho znovu vymáchat a vyždímat.

6. Pracovní stůl a elektronika

Z vědeckých studií vyplývá, že na pracovním stole je 400krát víc bakterií než na záchodovém sedátku. Vlastně to ale není žádné překvapení, protože toaletu čistíme pravidelně. A na dálkové ovladače, počítačové klávesnice, telefony a tablety saháme mnohem častěji než na věci na záchodě. Co s tím? Zajděte do některého z obchodů s elektronikou, ve kterém prodávají i speciální čistící prostředky. Na elektroniku nicméně postačí i většina dostupných dezinfekčních utěrek. Jen si pozorně přečtěte informace na obalu.

7. Koupelna

Oblíbeným útočištěm bakterií je pochopitelně toaleta, vana, sprchový kout a dřez. Starým kartáčkem důsledně čistěte hůře přístupné prostory kolem vodovodních baterií a odtoků. Zvýšenou pozornost věnujte podlaze na záchodě a také skleničce nebo hrnečku, do něhož odkládáte zubní kartáček. A nezapomeňte pravidelně čistit i splachovadlo.

8. Vy

Jak se to obrovské množství bakterií dostává do vašeho domova? Jednoduše: sami je tam nosíte. Co s tím? Myjte si pravidelně ruce. Pokud to budete dělat důsledně, stačí vám na to půlminuta.

Používejte zdravý rozum

Možná jste se teď získali dojem, že je vaše domácnost líhní všech odporných bakterií a virů. Rozhodně ale nezačínejte panikařit. Nemusíte jako posedlí každý den urputně drhnout kuchyni a záchod. Všechny mikroby stejně neodstraníte. A koneckonců, díky nim naše tělo posiluje svoji odolnost.