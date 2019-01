Podivín, kterého Češi dodnes milují. Kam se poděl Mr. Bean alias Rowan Atkinson?

Herec Rowan Atkinson dostal do povědomí veřejnosti poprvé v pořadu The Atkinson Family, který se vysílal v rádiu v roce 1979. Po úspěchu s pořadem Not the Nine O'Clock News si zahrál hlavní roli v seriálu Černá zmije.

O rok později přišel naprostý vrchol jeho kariéry, o kterém si může většina herců nechat jen zdát. V roce na televizní obrazovky vtrhly příhody Mr. Beana, kde si Atkinson zahrál hlavní roli.

Pořád se vysílal doslova ve všech zemích světa, vyjma režimů, které zahraniční pořady nedovolují, jako je KLDR. A v mnoha z nich, včetně Česka, se vysílá dodnes.

Díky tomu může divák nabrat pocitu, že Mr. Bean se natáčel dlouhé desítky let a vznikly stovky dílů. Opak je ale pravdou. Během pěti let vzniklo pouhých 15 dílů. A ty televize rotují dodnes.

Na úspěch skečů navázaly dva celovečerní filmy Mr. Bean: Největší filmová katastrofa a Prázdniny pana Beana a animovaný seriál z roku 2002. Ten už se ale takového věhlasu nedočkal.

Rowan Atkinson dnes | foto: Facebook

Díky seriálu a filmům vydělal herec tolik peněz, že by už nikdy nemusel pracovat, přesto se jako hlavní hrdina rozhodl zhostit ještě jedné role, a sice agenta ve filmové trilogii Johnny English. Ani ta se ale nesetkala s vřelým přijetím kritiků.

Jednou z posledních událostí, kdy mohl celý svět spatřit Mr. Beana, bylo zahajování letních olympijských her v roce 2012 v Londýně, které opět rozpoutalo žhavé debaty, jestli se Mr. Bean někdy na obrazovky vrátí.

Od poslední klapky seriálu totiž fanoušci volají po nových epizodách, navzdory tomu, že sám Atkinson za těch necelých 30 let docela zestárnul. Jak ale sám herec před několika týdny v talk show Gragama Nortona přiznal, nemůže to sice říct na 100 procent, ale s největší pravděpodobností je Mr. Bean minulostí a do této role se už nikdy nevrátí.

Proč? Spekuluje se, že Atkinson trpí blíže neurčenými zdravotními problémy. Pravděpodobně to ale po finanční stránce herec ani nepotřebuje, a pravdou je, že většina remaků z poslední doby za moc nestála. Možná i to je důvod, proč herec, kterého zná díky jedné roli celý svět, v nejlepším přestal.