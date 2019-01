Muži při onanii explodoval mozek. Lékaři to nedokázali pochopit

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Vše se odehrálo před několika lety při přípravách bratrovy svatby v hotelu ve Washigtonu. Tehdy 25letý Ashok se rozhodl, že si dlouhou chvíli zpestří spontánní masturbací, ta ale skončila převozem do nemocnice. O svém děsivém zážitku napsal knihu s názvem The Day My Brain Exploded (Den, kdy můj mozek explodoval).

V ní popisuje, že zatímco se jeho bratr Prakash v sousedním pokoji chystal na svůj velký den, Ashok se stále více nudil. Vhodným společníkem se mu v tu chvíli stala masturbace, při níž se pozoroval v zrcadle nad prádelníkem,

V závěrečné ale fázi ucítil, jak mu něco prasklo v hlavě. "Zažil jsem to i předtím, ale tohle bylo něco jiného než orgasmus, bylo to nepřirozené. Věděl jsem, že se stalo něco špatného, velmi špatného. Cítil jsem v hlavě explozi" popisuje mladík.

Tu přirovnává dokonce k výbuchu bomby. "Jako by mi v hlavě vybuchla atomová bomba. Mezi mými ušima. Za mými očima. Můj mozek se změnil na Hirošimu," píše dále ve své knize. Poté, co uslyšel mohutné prasknutí, se mu zatmělo před očima a na chvíli oslepl.

Okamžitě se skácel k zemi a jakmile se mu vrátilo alespoň mlhavé vidění, i přes neuvěřitelnou bolest se mu povedlo dostat se k telefonu. Z posledních sil si zavolal hotelovou službu a vyžádal si sanitku.

Zaměstnanci hotelu mu ale řekli, že nemocnice je hned vedle a bylo by rychlejší, kdyby se tam dostali sami. Poslední, co si mladík pamatuje je, jak pokojová služba přivedla jeho bratra. Poté ztratil vědomí

Když se později probral, ležel v nemocnici. Lékaři nejprve nechápali, co se mohlo stát, že ho zaměstnanci hotelu našli na zemi nahého bez jakékoliv zjevné příčiny, protože infarkt a mrtvice v jeho věku nebyly moc pravděpodobné. Z jejich zmatení je vytrhnul až udivující nález.

CT vyšetření totiž u mladíka odhalilo subarachnoidální intrakraniální krvácení do mozku a arteriovenózní malformaci. Jde o vzácnou genetickou vadu, která vzniká již během těhotenství a obvykle se projeví mezi 20 až 40 rokem právě krvácením do mozku.

Podle lékařů se tak stává při zvýšeném tlaku, který způsobuje například sexe, porod nebo defekace. Mladík může hovořit o štěstí a z incidentu se zotavil, dokonce na něj nyní pohlíží s nadhledem a humorem. Kdyby ale nepřišla pomoc včas, zřejmě by se už nikdy neprobral.