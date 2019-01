Celý svět léta věřil lži? Příběh nejdéle žijícího člověka je podvod, tvrdí vědci

Jeanne Louise Calmentová se narodila 21. února 1875 ve Francii a zemřela 4. srpna 1997. Dodnes je považovaná za nejdéle žijícího člověka, jehož věk byl spolehlivě ověřen. Dožila se 122 let, 5 měsíců a 14 dní a podle oficiálních záznamů je jediným člověkem historie, který se prokazatelně dožil více než 120 let. Znamená to, že přežila jak svou dceru, tak i vnuka.

Má to ale háček. Ruští vědci teď tvrdí, že pravá Jeanne zemřela už v roce 1934 a že její dcera pouze převzala její identitu, aby se vyhnula dědickým daním. Matematik Nikolay Zak a gerontolog Valery Novoselov nyní tvrdí, že nalezli „mnoho rozdílů" v rozhovorech, fotkách a jiných dokumentech a materiálech o Jeanne. Své závěry zveřejnili ve studii pro odborný server Research Gate .

Jeden si všiml rozdílů mezi barvou jejich očí, její bradou a čelem, když porovnal portrét v jejím pasu z 30. let minulého století a její pozdější fotografie. Mnoho dalších fotografií a rodinných archivů bylo podle studie zničeno poté, co byla Calmentová přesunuta do pečovatelského domu, což podle vědců podporuje teorii, že „Jeanne měla co skrývat."

Všimli si i dalších podivností - v rozhovorech často zaměňovala.svého manžela a otce Na otázku, zda znala známého francouzského spisovatele Frédéric Mistrala, například odpověděla: „Ano! Ano, byl přítel mého otce ... byl přítel manžela.“

Samozřejmě lze namítnout, že to mohl způsobit 122letý mozek. Ale podle vědců existují i další vědecké důkazy, Ve věku 118 let podstoupila Calmentová řadu kognitivních funkčních testů. Vědci uvedli, že její výkon byl „srovnatelný s výkonem osob se stejnou úrovní vzdělání ve věku osmdesáti a devadesáti let" - což je podezřele blízko věku, který by měla její dcera.

„Jako lékař jsem vždycky měl pochybnosti o jejím věku,“ přiznal Novoselov, vedoucí oddělení gerontologie v Moskevské společnosti přírodovědců, pro agenturu AFP. „Stav jejího svalového systému se lišil od stavu jejích současníků, mohla chodit bez podpory, neměla známky demence,“ vysvětlil. Dosud se mělo za to, že za její stav může její fyzická aktivita a geny. Po svých stých narozeninách stále ještě pravidelně cvičila. Vzhledem k tomu, že se několik jejích příbuzných dožilo více než 80 nebo 90 let, uvádělo se, že základem výjimečné dlouhověkosti členů rodiny jsou genetické dispozice.

V neposlední řadě také stojí za zmínku, že rozdíl mezi ní a dalším nejstarším člověkem je nepřiměřeně velký. Vědci tak věří, že Jeanne bude rekord držet i dalších několik desetiletí - a to navzdory pokrokům v lékařské péči.

Nicméně, ne všichni jsou přesvědčeni, že žena opravdu lhala. V rozhovoru pro Le Parisien Jean-Marie Robine, ředitel výzkumu ve francouzském Národním institutu pro zdraví a lékařský výzkum, řekl: „To je zcela chabé a není to založeno na ničem pevném. Nikdy jsme neodvedli tolik práce, abychom prokázali věk nějakého člověka."

„Nenašli jsme nic, co by nám zavdávalo příčinu pochybovat o jejím věku. Měli jsme přístup k informacím, které mohla znát jen ona, jako jsou jména jejích učitelů matematiky ... Buď si je nepamatovala nebo prostě odpověděla. Její dcera by to nemohla vědět,“,dodal Robine.

Uvádí se, že Jeanne se v roce 1896 provdala za Fernanda Nicolase Calmenta, vlastního druhého bratrance. Ten byl poměrně zámožný, což umožnilo Jeanne Calmentové vést klidný život: nikdy nebyla nucena pracovat kvůli výdělku a mohla se věnovat zálibám jako tenis, cyklistika, plavání, opera či hra na piano. Jejich jediná dcera oficiálně zemřela ve věku 35 let na zápal plic a Jeanne Calmentová posléze sama vychovávala svého vnuka. Svého manžela přežila o 55 let, vnuka o 34 let.