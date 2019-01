Narcistický zvrhlík? Pojmy z oboru psychiatrie zlidověly, lékaři jsou znepokojeni

Pro Constance vše začalo před šesti lety, kdy se ve Francii vysílal špionážní seriál Homeland. Zatímco blonďatá Carrie Mathisonová polykala léky a zapíjela je sklenkami bílého vína, naše devětadvacetiletá profesorka angličtiny prožívala jednou obrovský smutek, pak zase období euforie, pobývala v nemocnici a navštěvovala psychiatry.

"Tehdy byla velmi v módě bipolární porucha, psaly o ní časopisy, točily se o ní filmy," vysvětluje mladá žena, kterou cituje francouzský deník Le Monde. "Slýchala jsem o ní mluvit třikrát do týdne. Kdokoli, kdo se jednou usmíval, a pak zase mračil, měl hned bipolární poruchu. Tenkrát mi skutečně diagnostikovali bipolární poruchu prvního typu. Bylo to těžké," svěřuje se.

Od té doby se Constance cítí lépe, ale pozorně sleduje změny nálady, spánek či chuť k jídlu. Zneklidní, když má veselou náladu, či naopak, když je smutná. Sleduje své emoce regulované užíváním lithia. "Není snadné žít s bipolární poruchou," říká s unaveným úsměvem.

I jiné termíny z oboru psychiatrie přecházejí do hovorového jazyka.

"Ani já nejsem v této chvíli ve formě. Právě jsem ukončila vztah s narcisistickým zvrhlíkem," říká Blanche Gardiová. Výraz narcisistický zvrhlík se těší nesmírné popularitě, ačkoli v psychiatrii neexistuje. Bipolární, narcisistický zvrhlík, paranoik, schizofrenik: odborné termíny opustily kabinety psychiatrů a zaplavily celou společnost, jsou v ženských časopisech, v knihkupectvích v publikacích o osobnostním rozvoji a v televizním vysílání.

Mají Kanye West, Mariah Careyová či Britney Spearsová skutečně bipolární poruchu, jak to o sobě tvrdí? Dělá rodina Kardashianových v televizi rodinnou terapii? Existuje kolektivní sebevražda podle vzoru filmu Sofie Coppolové Smrt panen?

Termín schizofrenie používáme často, když chceme o něčem říci, že to je dvojznačné. Etymologicky je schizofrenie "rozdělený duch", ale ve skutečnosti jde o vážnou psychotickou poruchu.

