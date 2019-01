Spíte v ponožkách? Podle odborníků byste měli okamžitě začít

— Autor: -lnk / EuroZprávy.cz

O tom, jak je spánek pro lidské tělo nezbytný a prospěšný, už bylo napsáno mnohé. Stejně tak se řadu let přetřásá, jak dlouho by měl klidný spánek trvat, v kolik by měli lidé chodit spát nebo kdy vstávat. Méně se už ale hovoří o tom, jak, či spíše v čem by lidé měli usínat.