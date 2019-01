Odvážná Fantaghiro, krásný Romualdo, ďábelský Tarabas. Jak vypadají hvězdy oblíbené pohádky po 28 letech?

Byla jednou dvě království, která proti sobě bojovala a válčila mezi sebou od počátku časů. Kurážná Fantaghiro, aby zachránila království svého otce, příjme výzvu nepřátelského krále a přestrojená za rytíře musí získat Zlatou růži, Právě tak začíná první film o princezně Fantaghiro, který byl odvysílán v roce 1991. Do roku 1996 byla natočena další čtyři pokračování, ve kterých se objevily zlé čarodějnice, mluvící zvířata i všemožné další prapodivné postavičky.

Role odvážné princezny proslavila italskou herečku Alessandru Martinesovou i Kima Rossiho Stuarta, který hrál její lásku Romualda. Pro Alessandru s italsko-francouskými kořeny, to sice nebyla první role, právě díky ní se ale zapsala do srdcí nejen Italů, ale i Čechů. Původně přitom chtěla být baletkou a v mládí se tanci opravdu profesionálně věnovala. Dnes pětapadesátiletá herečka má dvě děti. A i když se následně objevila v celé řadě filmů a seriálů. Žádný už neměl takový úspěch, jako Fantaghiro.

Kim Rossi Stuart alias princ Romualdo se narodil v roce 1969 do herecké rodiny a poprvé se na plátně objevil už v pěti letech. I jeho série o princezně Fantaghiro katapultovala mezi hvězdy. Velký úspěch měl i ve filmech Klíče od domu (2004) a Kriminální román (2005). Kromě toho se věnuje i divadelnímu herectví a režírování.

Pro Čechy byl film obzvláště zajímavý – natáčel se i v České republice a zahráli si v něm také čeští herci. Princezna Fantaghiro a její královský dvůr sídlí na Bouzově a valná většina jejích spoluhráčů jsou Češi. Její krásnou sestru Karolínu ztvárnila tehdy začínající Kateřina Brožová. Romualdův nejbližší Ivaldo je Tomáš Valík, v menších rolích se objevili i Pavel Zedníček jako opilý voják, Markéta Hrubešová jako vodní nymfa, či Jan Kraus, Filip Renč a Aňa Geislerová.

Mnozí si jistě pamatují také na postavu temné čarodějky, která se v sérii objevila. Tu ztvárnila dánská herečka Brigitte Nielsenová, která se proslavila už v 80. letech 20. století, kdy si zahrála v několika velmi populárních snímcích. Popularitu podpořila neskrýváním svých fyzických předností, manželstvím se slavným americkým hercem Sylvestrem Stallonem (1985–1988) a hlavně skandály spojenými s jejich rozvodem. Brigitte si zahrála hlavní postavu ve filmu Rudá Soňa, objevila se i ve čtvrtém díle Rockyho či Policajtovi z Beverly Hills.

Fantaghiro proslavila i Nicholase Rogerse, který si zahrál černokněžníka Tarabase. Byla to pro něj úplně první role. Do té doby se totiž živil modelingem. Režisér Lamberto Bava dlouho hledal typově herce, který by se hodil na roli Tarabase. Pak se mu úplnou náhodou dostala do ruky fotografie modela Nicholase Rogerse a problém byl vyřešen. Zkontaktoval jeho agenta a Nick hned druhý den nastoupil do letadla a odletěl do Itálie, kde podstoupil úspěšně kamerové zkoušky a roli černokněžníka získal.

Nicholas si zahrál ještě v několika historických filmech a seriálech. Pak se rozhodl stáhnout ze showbyznysu. V roce 2007 si vzal přítelkyni Angelu, s níž má syna. V Sydney vede společnost vyrábějící designový nábytek.

