Odborníci prozradili, jak krájet a péct brambory. Podle studie jde o jediný správný postup

Brambory sice pochází z Ameriky, dnes jsou ale přílohou hojně používanou po celém světě. Jejich příprava je rychlá, jsou zdravé a chutné na mnoho způsobů. Podle odborníků ale existuje jeden způsob přípravy, který je lepší než všechny ostatní.

Ten by na základě výpočtů měl poskytnout bramborám co největší plochu, která se může opékat. Tak by měly vzniknout pečené brambory, které budou křupavé a nebudou se rozpadat.

"Hledali jsme způsob, který bere v úvahu tři poloměry brambory a po jejich vynásobení jsme se dopracovali k velikosti jejího povrchu," tvrdí autoři studie s tím, že zvětšením povrchu brambor o 65 procent dosáhneme i mnohem lepší chuti.

Jak správně krájet brambory? (2:08) | zdroj: YouTube

Pokud nyní krájíte brambory tak, že postupně od okraje odkrajujete kolečka a z nich děláte hranolky, nebo brambory krájíte na měsíčky, je to chyba.

Lepší je bramboru nejdříve překrojit podélně a poté ji rozkrojit na polovinu v 30stupňovém úhlu. Toto je způsob, jakým podle studie využijete největší plochu brambory.

Výsledky studie potvrdily testy, do nichž se zapojili běžní lidé i profesionálové v kuchařském oboru. Metoda sklidila v zahraničí obrovský úspěch a mnozí kuchaři na ni nedají dopustit.