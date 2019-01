Jak zabránit samovolnému rozepínání zipu? Malý trik vás může ušetřit ostudy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Většina lidí už si je oblékla tisíckrát a zdá se jim, že jde o něco tak automatického, že je nemůže nic překvapit. Podobně přemýšlela i reportérka australského webu news.com.au Simone Mitchellová.

Až do té doby, než přišla k jedné vyhlášené australské krejčí. Ta ji hned mezi dveřmi probodla pohledem. Co se stalo? Reportérka měla totiž u džín tzv. rozepnutý poklopec, zip by zkrátka dole.

Poté, co odezněla chvilka trapnosti, dostala novinářka od krejčí radu. Jak předejít rozjíždění poklopce? Malý úchyt, za který držíme jezdec zipu, musí vždy směřovat nahoru. Pak se zip nerozjede. Bude-li naopak směřovat dolů, budou se nám kalhoty rozepínat neustále.

Jak ale docílit toho, aby se úchyt během dne nerozhodl sabotovat naše společenské postavení a neobrátil se směrem dolů? I pro to existuje jednoduchý trik. Stačí do něj navléct kroužek na klíče a pomocí něj jej uchytit ke knoflíku.