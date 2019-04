Jak si po celý den udržet produktivitu a disciplínu? Po ránu stačí udělat jeden malý trik

Podle něj k tomu stačí jeden malý úkol. Své myšlenky shrnul v knize „Ustelte si postel: Pár věcí může změnit váš život...a možná i svět“. V ní nabízí hned deset tipů, jak změnit svůj život. Ta hlavní rada je však obsažena už v titulku – ano, jde o stlaní postele. To je podle něj základ, i když dále radí třeba i to, jak se odpoutat od neúspěchu nebo jak se postavit tyranovi.

McRaven je přesvědčen, že stlaní postele po ránu může být únavné a dokonce i otravné – aspoň pro některé. Přesto prý může poskytnout dobrou podporu pro celý den. „Je to první úkol daného dne a udělat to správně je důležité. Prokazuje to vaši disciplínu,“ cituje jeho slova server The Independent.

„Ukazuje to, že jste pozorní k detailům. A na konci dne je to připomínka toho, že jste udělali něco dobře, něco, na co můžete být hrdí. Bez ohledu na to, jak malý úkol to je,“ vysvětluje. „Ustlat postel – to byla jediná stálá věc, na kterou jsem se mohl každý den spolehnout.“

Tuto myšlenku umínil také v projevu na univerzitě v Texasu, který na YouTube vidělo asi 25 milionů lidí. „A pokud náhodou máte mizerný den, přijdete domů do postele, která je ustlaná. To jste udělali vy. Ustlaná postel vás povzbudí, že zítra vše bude lepší.“

Ve své knize i veřejných vystoupeních také například zdůrazňuje význam týmové práce a pozitivního přístupu a upozorňuje, že je třeba se nikdy nevzdávat.

Jednašedesátiletý čtyřhvězdičkový námořní generál působil v námořnictvu 37 let a působil mimo jiné jako velitel zvláštních operací. Podílel se také na operaci, které skončila smrtí obávaného vůdce Al-Káidy Usámy bin Ládina, za což byl nominován na Osobnost roku magazínu Time.