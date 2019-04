Pálení žáhy může skončit rakovinou. Kdy vyhledat lékaře?

Pálení žáhy se projevuje jako pálivý pocit, který stoupá od žaludku nebo spodní části hrudníku směrem ke krku. Je jedním z hlavních příznaků takzvaného gastroezofageálního refluxu.

Při refluxní chorobě jícnu se žaludeční kyseliny a trávicí šťávy vrací zpět do jícnu. Laicky řečeno se de facto jedná o nedokončené zvracení.

Důvodem nemoci je porucha uzávěrového mechanismu v dolní části jícnu. Kvůli nedokonalému těsnění neproniká žaludeční obsah pouze po směru, tedy do dvanáctníku a dalších částí tenkého střeva, ale krátce se vrací i zpět do dolních partií jícnu.

Dlouhodobě přehlížené pálení žáhy může mít za následek vznik takzvaného Barrettova jícnu. Žaludeční kyselina ničí buňky jícnu, namísto nich se zde začnou tvořit buňky žaludeční, které sem však nepatří. Organismus si s tím neví rady, a tak dochází k rakovinnému bujení.

Pokud vás tedy pálí žáha několikrát týdne, měli byste vyhledat lékaře. Potíže s návratem žaludečních šťáv a kyseliny do jícnu lékaři obvykle řeší pomocí léků, které agresivní tekutiny zneutralizují. Nedokonalé těsnění jícnu je také možné odoperovat, avšak děje se tak zejména u mladších pacientů. Podmínkou také je, aby pacient neměl porušenou peristaltiku jícnu. Pokud by člověk s nefunkčním pohybem jícnu podstoupil operaci, hrozilo by, že mu bude váznout jídlo v krku.

Pálení žáhy lidé většinou zahánějí antacidy. Ta sice pomohou, kyselý obsah žaludku ale neutralizují jen na krátkou dobu, proto jsou vhodné pro ty, co tyto problémy sužují nanejvýš příležitostně. Naproti tomu pantoprazol patří mezi látky, které působí přímo na zdroj tvorby kyseliny.

Pacient také musí upravit svůj jídelníček, jíst častější a menší porce. Nevhodné je například polehávání po jídle a jíst v noci. Lidé by také měli snížit tělesnou váhu a nekouřit.

Na pravidelné pálení žáhy si stěžuje 40 procent Evropanů, až u 60 procent z nich se obtíže ozývají v noci. Tento problém přitom může značně ztížit kvalitu života - postižení hůře spí, změn dozná i jejich jídelníček, ze kterého musí vyloučit potraviny, které nepříjemné pocity v oblasti žaludku vyvolávají. Pálení žáhy tak má vliv i na náladu a tím pádem i celkovou pohodu.