Jste finančně závislí na partnerovi? Můžete mít nečekaný problém

„Nezáleží na tom, jestli jde o muže nebo ženu, ale na tom, jestli je na nich partner závislý," shrnuje výsledky výzkumu socioložka Christin Muschová. „Finanční závislost destabilizuje vztahy," říká jasně socioložka pro deník Huffington Post.

Stále více žen se podle výzkumu se stává jedinými živiteli rodiny. Munchová a její kolegové zjistili, že u žen závislých na svých manželech hrozí jen pětiprocentní riziko podvádění, u mužů, které živí manželky, je to až 15 %.

Studie byla zveřejněna v červnovém čísle odborného časopisu American Sociological Review, data vědci sbírali 10 let na vzorku 2750 vdaných a ženatých ve věku od 18 do 32 let.

Muži obecně mají velké problémy s tím, když jsou závislí na svých ženách. Právě u mužů, kteří jsou stoprocentně závislí na svých partnerkách, hrozí podle vědců největší riziko, že budou nevěrní. Podle Munchové to má co dočinění se stereotypy o mužnosti.

Právě představy o muži jako hlavě rodiny a běžné kulturní zvyklosti dělají muže nešťastnými, především pokud jsou závislí na své lepší polovičce. Nevěra je pak způsob, jak si upevnňují své mužství.

Z výzkumu také vyplynulo zajímavé srovnání. Čím více ženy vydělávají, tím menší je pravděpodobnost, že budou podvádět. Právě u žen, které jsou jedinými živitelkami rodiny, je podle vědců nejméně pravděpodobné, že si najdou bokovku.

V případě mužů je to ale naopak. Když plat muže tvoří více než 70 % rodinného rozpočtu, zvyšuje se pravděpodobnost, že bude nevěrný. Podle Munchové je ale šance, že bude muž s vyššími příjmy podvádět stále relativně malá oproti muži, který je na své ženě finančně závislý.

„Nejvíce stabilní jsou manželství, kde oba partneři přispívají na chod domácnosti," dodává Munchová.