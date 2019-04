Muži kolem třicítky hloupnou. Proč dělají hloupá rozhodnutí?

Každého jistě napadne, že muži se nechovají rozumně, když je na obzoru atraktivní žena. Stejně destruktivně na muže ale působí i přítomnost atraktivního muže. Že je to zvláštní? Vědci hned přidávají vysvětlení.

Australská studie prokazuje, že muži v kasinu vsázejí více peněz a více riskují, když jsou v jejich blízkosti jiní pohlední muži. „Pokud průměrný heterosexuální muž vidí jiného dobře vypadajícího muže, s velkou pravděpodobností se bude cítit méně atraktivní," popisuje autor studie Eugene Chan. „To ho motivuje ke zvyšování své přitažlivosti jinými způsoby," tvrdí vědec.

Podle výzkumu mají také ženy tendenci lovit partnera mezi muži s dobrým vzhledem a plnou peněženkou. Pokud tedy má muž pocit, že ho jiní jedinci v tomto směru ohrožují, více riskuje v naději, že více získá. „Získání peněz rychlým způsobem, to je to, co podněcuje nebezpečné chování," dodává Chan.

Není to ale jediná situace, kdy se muži chovají hloupě. Obecně se lidé podle vědců lépe rozhodují, jsou-li hladoví, alespoň v případě složitých problémů. Když máte prázdný žaludek, spoléháte se podle nedávné studie více na intuici a emoce a ne na detailní analýzy. Mozek se tak často lépe rozhoduje a váš úsudek je podle vědců lepší.

Čím vyšší máte vzdělání, tím větší je pravděpodobnost, že budete riskovat a spíše podlehnete hazardu, alespoň pokud jde o vaše finance. Alespoň to tvrdí hned několik amerických studií. Spousta přečtených knih totiž prý člověku dodá důvěru ve vlastní schopnosti, vrhá se pak i do oborů, kterým vůbec nerozumí. To tvrdí výzkum čtvrtletníku Journal of Economics.

Vaše IQ podle britských vědců může klesnout až o 10 bodů, pokud jste závislí na chytrých telefonech a jiné technice. Přepínání mezi e-mailem, Facebookem, Instagramem a sportovními přenosy – to vše ovlivňuje vaši schopnost rozhodovat se. Pokud víte, že vám právě přišel e-mail nebo zpráva a vy si ji nemůžete přečíst, tolik se na ni soustředíte, že vaše mentální schopnosti prudce klesají.

Pokud máte dluhy či finanční problémy, může podle studie Harvardské univerzity klesnout vaše IQ až o 13 %. To znamená, že lidé, kteří jsou na mizině, pravděpodobně udělají nějaké špatné rozhodnutí, které by za jiných okolností nikdy neudělali.

Máte pracovní funkci, která má důležitý a honosný název? Čím větší moc a autoritu máte, tím větší je podle vědců z kalifornské univerzity pravděpodobnost, že uděláte sporné rozhodnutí. S tím, jak stoupá vaše kariéra, sice získáváte jistotu a víru ve své schopnosti, na druhou stranu ale neposloucháte názory těch, kteří pracují jako podřízení. V důsledku toho se více odtrháváte od reality a ztrácíte přehled o životě obyčejných lidí.