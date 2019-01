Kultovního Predátora měl hrát Jean-Claude Van Damme. Z natáčení rozzuřeně utekl

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Predátor se nikdy nestal tak slavným jako Vetřelec, a ačkoliv se pokoušel z něj vzít to nejlepší a převést to do současnosti, jeho slávy nikdy nedosáhl. I přesto jde dodnes o kritiky velmi dobře hodnocený film a přijal mnoho fanoušků, kteří uctívají kult Vetřelce.

Svou měrou za to může fakt, že se obě monstra proti sobě postavila nejprve v komiksech, posléze v počítačových a konzolových hrách, a později i na televizních obrazovkách. Tam ale příliš slávy nesklidily.

Většina fanoušků Vetřelce ale dodnes miluje i Predátora a naopak. Není to však jen prostředí a vzhled monstra, co od sebe oba filmy odlišuje. Velký rozdíl najdeme i v obsazení a v postavách obecně. Zatímco Vetřelec má jasně danou kladnou hrdinu, s Predátorem bojuje pokaždé někdo jiný. Nejprve Schwarzeneger, ve druhém díle pak Danny Glover. Ty ostatní nestojí moc za řeč.

Na place se ale objevila i třetí hollywoodská hvězda, která však ve filmu už není. A paradoxně i kdyby z natáčení neodešla, stejně by ve filmu vidět nebyla. Belgický herec Jean-Claude Van Damme měl totiž ztvárnit samotného Predátora.

Ten přitom původně vypadal úplně jinak, šlo spíše o přerostlého brouka s kusadly, než o jakýsi mix mezi vyznavačem kultu afrických kmenů ve skloubení s pokročilou mimozemskou technologií. Nakonec se rozhodlo o jiném vzhledu monstra, tom, který všichni známe dnes. Tou dobou už ale Van Damme na place nebyl.

S natáčením seknul ve chvíli, kdy před kamerou pobíhal v červeném obleku, který měl být v postprodukci nahrazen za neviditelné monstrum. Van Damme se totiž dozvěděl, že ve filmu nebude vůbec vidět, v polovině totiž nebude Predátor vůbec, a v druhé polovině bude převážně neviditelný. V těch několika málo chvílích, kdy bude vidět, bude mít stejně predátoří masku. Takže by zkrátka za celý film nebyl ani jednou vidět jeho obličej.

To herce naštvalo a s natáčením okamžitě skončil a odešel. Jeho místo následně převzal basketbalista Kevin Peter Hall, který k natáčení přimknul tak, že se objevil nejen ve druhém díle, ale i v několika dalších sitcomech.