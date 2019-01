Z chlapce vydělávajícího miliony se stal podivný patron. Jak se změnil Jake ze seriálu Dva a půl chlapa?

Angus Turner Jones se narodil v americkém Austinu v roce 1993. Už v pěti letech se objevil v dramatické komedii Milionář. V roce 2002 se objevil po boku známého herce Dennise Quaida ve filmu Hráč. Průlom přišel v roce 2003, kdy byl obsazen do role Jakea Harpera v sitcomu Dva a půl chlapa. V tom si zahrál teenagera, který většinu času tráví hraním videoher, díváním se na televizi a pojídáním všemožných dobrůtek.

Hlavním hrdinou sitcomu je svobodný mládenec Charlie Harper, jehož rozmařilý život se radikálně změní, když se k němu nastěhuje jeho čerstvě rozvedený bratr Alan se synem Jakem. V osmé sérii Charlie, kterého hraje Charlie Sheen, tragicky zemře při pobytu v Paříži, když spadne pod soupravu jedoucího metra. Dům, ve kterém bydlel nakonec koupí miliardář Walden Schmidt a Alana s Jakem v něm nechá bydlet.

Role Jakea byla pro Anguse zatím tou největší a nejvýraznější, rozhodně ale ne jedinou. Objevil se i ve filmech jako Král džungle 2 nebo Dům naruby. V roce 2005 si zahrál ve filmu The Christmas Blessing. Objevil se také v epizodní roli v seriálu Disney Channel Hannah Montana jako J.T.

Svého času byl nejlépe placená dětská televizní hvězda

Angus T. Jones podepsal smlouvu, která mu zaručovala 7,9 milionu dolarů za dvě sezóny (26 epizod) seriálu Dva a půl chlapa a k tomu bonus 500 000 dolarů. V přepočtu je to asi 250 000 dolarů za jednu epizodu. Později se uvádělo, že za jednu epizodu, jejíž natočení trvalo den až dva, inkasoval dokonce 350 tisíc dolarů.

Pak ale přišel radikální zlom. Herec oznámil, že našel novou víru – přidal se ke skupině Adventisté sedmého dne. V listopadu 2012 se Angus nechal pokřtít a následně se objevil na videu na YouTube, kde naléhal na diváky a fanoušky seriálu Dva a půl chlapa, aby seriál bojkotovali a přestali ho úplně sledovat.

Doslova jim řekl, aby „přestali plnit své hlavy špínou". On sám se od seriálu důrazně distancoval. „Nemohu být bohabojný člověk a zároveň účinkovat v této televizní show, Necítím se dobře, když se učím, co přikazuje bible, a zároveň v této show účinkuji." I přes tato svoje slova se objevil i v dalších dílech v roce 2013-2014.

Jenže u adventistů se dlouho neohřál. „Během posledních tří let jsem si prošel různými náboženskými organizacemi. Momentálně jsem vystoupil z organizovaných na obchodě založených programů. Chci zjistit, co dokážu, aniž by mi nějaká organizace dala schvalovací razítko na to, jestli jsem dobrý nebo špatný - nebo cokoliv jiného,“ popsal svou změnu názorů Angus, který byl podle médií dokonce i členem sekty. Sám teď říká, že to byla fáze, kterou si asi musel projít.

Poté, co opustil herectví, se také zapsal na univerzitu v Coloradu v Boulderu, aby získal titul v oboru ekologie. V závěru svého prvního ročníku změnilsvůj obor na studium židovství.

Svá ostrá slova o seriálu, který jej proslavil, po několika letech tak trochu mírní. Především to, jak se zachoval k producentovi a tvůrci seriálu Chucku Lorremu. „Úplně jsem urazil jeho dítě - a za to se omluvám. Ale na druhé straně nelituji ničeho, co jsem řekl,“ dodal Jones, který se objevil v závěrečné sérii v roce 2015. „Když jsem byl s lidmi zpátky na před kamerou, připomnělo mi to, jak moc jsem to měl rád a že část mého já by chtěla hrát,“ přiznal herec.

Angus návrat do filmařského světa nevylučuje. Objevil se v krátkém filmu svého spolubydlícího z koleje a stále má hereckého agenta. „Dveře jsou pro mě rozhodně stále otevřeny, ale půjdu na to pomalu,“ dodal. Podle mezinárodní filmové databáze se navíc v roce 2016 objevil v jedné epizodě seriálu Horace and Pete. Je tedy možné, že jsme se s ním neviděli naposledy.