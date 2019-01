Muž se vzbudil z fingovaného kómatu v roce 2023. Neuvěřitelnou reakci zachytila kamera

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Tom měl strach o život svého kamaráda Raye, který neměl zábrany a za volant často sedal v silné opilosti. Bylo jen otázkou času, než způsobí vážnou nehodu, a proto se Tom rozhodl jednu takovou narafičit.

Do svého bláznivého nápadu, kterým chtěl přítele poučit, vložil spoustu energie, času a úsilí. Zařídil provizorní nemocniční pokoj vybavený lékařskými přístroji. Sehnal několik lidí, kteří se převlékli za odborný personál, a pak stačilo jen počkat, až se jeho přítel opět opije a následně ho obléci ho do pyžama a uložit do postele.

Pak už všichni jen čekali, až se vzbudí. To se stalo po několika hodinách a Ray zpočátku vůbec nevěděl, co se děje. Zmateně sledoval řadu přístrojů kolem, kde se nachází mi ale došlo až ve chvíli, kdy do pokoje vstoupila sestřička, tedy žena převlečená za ní.

"V roce 2013 jste řídili opilý. Měl jste autonehodu a deset let jste ležel v kómatu. Nyní máme rok 2023," vysvětlil šokovanému pacientovi následně falešný lékař. Důvěryhodnost lékařových slov doplnily i archivní televizní záběry Miley Cyrus, Justina Biebera a Hillary Clintonové.

Velmi netradiční pokus o záchranu života (5:26) | zdroj: YouTube

Šokovaný a dezorientovaný Ray jen stěží vstřebával to, co se právě dozvěděl. Poté doktora, zda by mohl vidět svou dceru.

Teprve po chvíli vstoupí do místnosti Tom převlečený za lékaře a předstírá, že ho vyšetřuje. Najednou mu uštědří ránu do obličeje, zeptá se kamaráda, jak se cítí, a prozradí mu svou identitu.

V prvních momentech sice vypadá atmosféra přátelsky, Tom ho ale přísně varuje, aby se konečně vzpamatoval a přestal s řízením pod vlivem alkoholu.

Video je sice starší, jednou za čas ale začne kolovat internetem. Jeho poselství je totiž stále aktuální a viděly ho desítky milionů lidí.