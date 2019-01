Konec jablek, kávy, paprik nebo ořechů. Jak bude vypadat svět, až včely vymřou?

Einsteinova údajná fráze je hned ve dvou věcech přehnaná. Za prvé se historici dodnes přou, jestli tuto větu vůbec kdy prohlásil, a za druhé není pravda, že by lidstvo do čtyř let vymřelo. Pravděpodobně bychom bez včel dokázali přežít, náš jídelníček by se ale drasticky zredukoval.

Podle britské televize BBC jsou včely nejdůležitějším hmyzem na planetě a opylují 70 ze 100 druhů plodin, které poskytují potravu 90 procentům lidí na planetě. V nejkritičtějším případě bychom po vymření včel ztratili všechny rostliny, které tito tvorové opylují, a následně všechna zvířata, která tyto rostliny jedí.

To by znamenalo okamžitou změnu priorit. Svět by musel ze dne na den přestat řešit ekonomiku a vojenský pokrok a musel by se soustředit na jediné. Jak udržet globální lidskou populaci a nakrmit 7 miliard lidí.

K tomuto scénáři pravděpodobně nedojde, přesto nelze popřít, že včely hromadně vymírají. Proč přesně nikdo neví, jedni tvrdí, že za to mohou pesticidy, podle jiných jde o následek klimatických změn, další odborníci se domnívají, že se decimují nemoci. Ať už je příčina jakákoliv, důsledky budou vždy stejné.

Roli včel v přírodě totiž nedokáže nahradit žádný jiný tvor. Nejsou sice jedinými opylovači, netopýři, ptáci, motýli a některé mušky mohou také vykonávat tuto práci, jsou ale bezkonkurenčně nejlepší. Především proto, že potřebují pyl, aby mohly krmit své larvy, takže jsou k opylování biologicky poháněni. Ostatní opylovači navštěvují květiny pouze kvůli sání nektaru.

Přestože administrativa Baracka Obamy se tomuto problému věnovala a zavedla určitá zemědělská opatření, jeho nástupce Donald Trump tuto problematiku prakticky vůbec neřeší. A tisíce kolonií včel nadále hynou, byť pomalejším tempem, než před pár lety.

Co se ale stane, až zemře poslední včela na planetě? Přijdeme zhruba o 50 procent potravin. O opylování některých plodin jako je kukuřice nebo pšenice se postará vítr, mnoho druhů ovoce a zeleniny je ale na včelách bytostně závislá. Z obchodů tak zmizí med, mandle, broskve, švestky, jablka, třešně, avokádo, kešu, borůvky, hrozny, papriky, jahody, mandarinky, vlašské ořechy, vodní melouny, ale i například káva a mnoho dalších plodin.

Tato ztráta od základu změní celý zemědělský průmysl. Zemědělci budou muset buď zaměstnat lidské opylovače, kteří budou na polích a v sadech nahrazovat práci včel, nebo přejít například na pěstování pšenice. Vědci sice v současné době pracují na výrobě malých dronů, které by včely nahradily, jejich masové rozšíření je ale zatím v nedohlednu.

Vymření včel by se ale negativně projevilo i na potravinách, které nejsou na včelách na první pohled závislé. Podle vědců by totiž řetězovou reakcí stouply ceny prakticky všech zbývajících potravin, například masa. Vedlejší produkty při zpracování mandlí se totiž přidávají do některých krmných směsí, protože jsou levné. Díky tomu jsou relativně levné i mléčné výrobky. Při vymření včel by tak vzrostly ceny nejen masa, ale i mléčných výrobků a dalšího zboží.