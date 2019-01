Káva místo léků? Kolem domácí léčby bolesti hlavy panuje řada mýtů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Podle statistik se u lidí bolest hlavy objevuje častěji než rýma nebo nachlazení a jako taková může mít řadu příčin. Souviset může s řadou nemocí, infekcemi, nachlazením, může mít ale zcela jiné příčiny. Vyvolá ji špatná životospráva, krční páteř, či obyčejné nevyspání.

Dalo by se říci, že nejlepším lékem je prevence a schopnost vyvarovat se stavům či situacím, při nichž se bolest hlavy ozve. Tak lehké to ale není a objevit se může prakticky kdykoliv, náhle bez na první pohled zjevné příčiny. To první, po čem řada lidí sáhne, je volně prodejné analgetikum, lék proti bolesti, který nepříjemná muka utlumí. Lze si ale pomoci i jinak.

Ač se to nemusí zdát, na bolest hlavy skvěle funguje voda. Pitný režim je třeba dodržovat i ve chvíli, kdy vás tento problém netrápí, o to více, když vás sužovat začne. V tu chvíli je dobré přidat k ní i nějaké ty vitamíny, ideální je například plátek citronu. Úleva se možná nedostaví hned, rozhodně se vám ale nepřitíží.

Na bolest skvěle funguje i další element, a sice vzduch. Pro čerstvý vzduch stačí otevřít okno, prospěšná může být i krátká procházka. Stejně tak dopřejí úlevu i studené zábaly na čelo a zátylek. Do žaludku by to ale chtělo naopak něco teplého, například vývar.

Řada lidí při bolestech hlavy sahá po kofeinu, tedy kávě či colových nápojích. Faktem je, že kofein rozšiřuje cévy, čímž zvyšuje přísun vzduchu do mozku, a bolest potlačuje. Sám je ostatně obsažen i v některých lécích proti bolesti. Na druhou stranu ale je ale močopudný a dehydruje, je proto potřeba jeho přísun vyvažovat i jinými nápoji.

Vhodné je proto raději pít minerálku nebo si uvařit bylinkový čaj. Na tělo mají příznivý účinek a bolesti hlavy vás mohou zbavit stejně rychle, jako káva. Pokud ani to nezabere, je příhodno zvýšit přísun kyslíku do těla přirozeně. Posaďte se nebo si lehněte, zavřete oči, nemyslete na bolest a zhluboka dýchejte. Úleva se dostaví už po několika vteřinách.

Pokud nezabere nic z výše uvedeného, je potřeba na to jít fyzicky. Vyzkoušejte cvičení na ztuhlé tělo, uvolněte svalové napětí, protáhněte si krk a použijte další uvolňovací cviky na páteř, ruce a nohy. Využít můžete také tlakových bodů na těle, které bolest zmírní nebo zcela zastaví. Jemně zatlačte palcem na kořen nosu mezi obočím a po chvíli stisk povolte. Bolest hlavy se zmírní.

Jak bylo řečeno v úvodu článku, bolest může mít řadou příčin a na některé vám nepomůže nic z výše uvedeného. Je tedy potřeba najít příčinu a eliminovat ji tak, aby se příště tento stav neopakoval. Vždy je také možno si jít lehnout a z bolesti se vyspat. Časově jde sice o náročnější, ale o to efektivnější proceduru.

Je také velmi důležité neplést si "obyčejnou" bolest hlavy s migrénou. Ačkoliv se řada lidí domnívá, že při bolesti hlavy trpí migrénou, ve většině případů tomu tak není. V případě migrény jde totiž pouze o jeden z příznaků, bolest je většinou pulzující a někdy se objevuje pouze na jedné strany hlavy. Migrénu také doprovází zvýšená citlivost na světlo a hluk, zvracení, ztráta rovnováhy, rozmazané vidění, střevní obtíže, bělost, nadměrné pocení a malátnost.

Na rozdíl od bolesti hlavy například z nevyspání má migréna také mnohem delší účinek. Může trvat až několik dní permanentní bolesti a člověk trpící touto nemocí je během nich prakticky vyřazen z běžného provozu. Migréna je navíc klasifikována jako chronická nemoc a ačkoliv se nedá zcela léčit, rozhodnout o ni musí lékař.