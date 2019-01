Tyhle rošťáky miloval celý svět: Jak se změnily děti z filmu Kdopak to mluví?

Série Kdopak to mluví vznikla na přelomu 80. a 90. let. První film mohli diváci vidět v roce 1989, druhý o rok později. Se třetím si ovšem tvůrci dali na čas a představili jej až v roce 1993.

Důležitou součástí filmu byly především děti. V prvním díle to byl hlavně malý Mikey, který komentoval všechny události okolo sebe vnitřním "dospělým" hlasem. Hlas Mickeymu propůjčil známý herec Bruce Willis, který „daboval“ malého chlapce v podání Jasona Schallera. Pro blonďatého andílka Jasona byl první díl Kdopak to mluví první a zároveň poslední hereckou příležitostí. Od té doby o něm příliš není slyšet.

Ve druhém díle Mickeymu přibyla i malá sestřička. Role Mickeyho byla přeobsazena, staršího chlapečka si zahrál Lorne Sussman. I pro něj zůstala tato role tou jedinou. V dětství ani dospělosti se už filmu nevěnoval. A podobné je to také u tří holčiček, které se ve druhém díle objevily jako Mickeyoho sestra Julie.

Kdopak to mluví 3

Teprve až ve třetím díle ale dostali dětští herci prostor pro to, aby se skutečně předvedli. Mickeyho, který už chodí do školy, ztvárnil David Gallagher, jeho sestřičku Julii Tabitha Lupien. Děti si usmyslí, že by chtěly psa a díky nátlaku na rodiče se nakonec v domácnosti opravdu objeví mazlíčci – a hned dva. A jako členové této známé rodinky samozřejmě také mluví. Fenka Daphne je pravá dáma, která si potrpí na nejvybranější jídlo a oblečky, Rocks naopak žil na ulici a tak má problém i s nejjednoduššími povely.

Na rozdíl od svých předchůdců David i Tabitha u hraní zůstali. David Lee Gallagher se narodil 9. února 1985 v Queensu v New Yorku jako nejstarší z pěti dětí. Před kamerou se objevil velmi brzy – už v necelých dvou letech byl známý z mnoha reklam velkých společností, například Walt Disney World, Burger King, Panasonic, Betty Crocker a Tyson Foods.

V roce 1993, když bylo Davidovi osm let, získal první větší roli ve filmu Kdopak to mluvčí 3. S Johnem Travoltou se opět setkal o tři roky později ve filmu Fenomén, kde hrál malého Ala. Jeho popularita stoupla společně s televizním seriálem Sedmé nebe, kde účinkuje v roli Simona Camdena. V roce 1998 získal za ztvárnění této postavy cenu za "Best Young Actor in a Drama Series" na třetím Annual Hollywood Reporter YoungStar Awards. jako propadák lze naopak označit pokračování komedie Sám doma a bohatý 2: Vánoční přání kde v roli Richieho Riche nahradil Macaulaye Culkina.

Na další výraznou roli ale teprve čeká. Možná nejvíce o něm bylo slyšet v době, kdy randil s herečkou Megan Fox.

To jeho „sestra“ Tabitha Lupien pochází z kanadského Ontaria a narodila se v roce 1988. Před kamerou se poprvé objevila, když jí byly 3 roky, první filmovou rolí pro ji byla právě Julie v Kdopak to mluví. v průběhu let se objevila v celé řadě filmů – převážně televizních. Kromě hraní se ale profesionálně věnovala i atletice a dokonce tančila.

I ona se se svým filmovým otcem Johnem Travoltou potkala ještě v jednom filmu – muzikálu Hairspray z roku 2007. A přestože se objevila v několika seriálech, na svou velkou roli, která by ji proslavila na celém světě také ještě čeká. Podívejte se alespoň ve fotogalerii, jak se za 26 let od natáčení změnila.