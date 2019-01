Osm způsobů, jak napsat písmeno X. Nevinný dotaz vyvolal na internetu bouři

Kolika způsoby byste dokázali napsat písmeno X? Předpokládejme, že každý zná minimálně jeden, tedy ten, na který je zvyklý. Pravděpodobně by vás hned napadly i další tři, tedy z opačného směru a z opačné strany, než původně píšete.

Způsobů, jak toto písmeno napsat, ale existuj nejméně osm. Upozornila na ně umělkyně Sixers Smasey a její nevinný dotaz na twitteru vyvolal bouřlivou diskuzi, do které se zapojily desítky tisíc lidí.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P