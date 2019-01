Největší letecká záhada historie: Za kontroly tašek vděčíme jedinému neobjasněnému únosu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

V listopadu roku 1971 si na letišti v Portlandu koupil letenku muž, který se představil jako Dan Cooper. Platil hotově a cestoval do Seattlu letadlem Boeing 727. Objednal si bourbon a limonádu, zapálil si cigaretu a usadil se spolu s dalšími cestujícími do zadní části letadla. Poté, co se stroj odlepil od země, zavolal na letušku a předal jí papírek se vzkazem, na kterém stálo, že v kufříku, který má u sebe, je bomba. Psal se 24. listopad roku 1971, den, který navždy změnil budoucnost letecké dopravy.