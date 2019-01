Hitler byl o krok napřed. Tajné dokumenty odhalily nečekané spojence

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Tajné dokumenty pocházející z Národního archivu odhalily, kam až byli někteří Britové ochotni zajít ve snaze podpořit nacisty během druhé světové války.

Manželé Creasyovi, kteří vlastnili farmu v hrabství Suffolk na východě Anglie, byli ochotni poskytnout útočiště německým špehům a zavčas Německo varovat, pokud by mu hrozil útok ze strany Západu.

V případě, že by měli k dispozici informace o chystaných útocích nebo otevření druhé fronty, měla Creasyová poslat zprávu do Londýna. Odtud by se dostala až k Hitlerovi.

Manželé byli rovněž ve styku se zakladatelem Britské unie fašistů (BUF) Oswaldem Mosleym a v roce 1943 mu poslali vánoční přání. Nabídli mu pomoc, protože věděli, že kdyby Hitler prohrál válku, tak by prohrál i Mosley. A oni si přáli, aby se dostal k moci.

Creasyovi se také nabídli se, že v případě nouze pronajmou prostory špehům, případně je k sobě vezmou jako platící hosty. Podle archívů je zjevné, že měli pro fašismus obrovské nadšení. Zřejmě největší radost jim udělala fotografie Hitlera, kterou jednou dostali jako dar.

Nakonec na svou prostořekost doplatili. Stali se obětí agenta MI5, kterému sdělovali informace v domnění, že jde nacistického agenta.