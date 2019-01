Horší než osud, který potkal dinosaury? Před 250 miliony let Země vymřela

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Když hovoříme o vymírání druhů, zřejmě se nám jako první vybaví konec éry dinosaurů, k níž došlo před 65 miliony let. V historii naší Země ale nešlo o největší masové vymírání. To se odehrálo o necelých 200 milionů let dříve.