Je vám 23 nebo 69 let? Pak máte podle studie obrovskou výhodu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdy jste byli nejšťastnější? Bylo to v dětství, kdy jste si naplno a bez starostí užívali? Doba, kdy se vám narodilo první dítě? Nebo chvíle, kdy jste odešli do důchodu? Každý z nás to samozřejmě cítí jinak. Odborníci se však na tuto otázku pokusili odpovědět vědecky – a došli k jasnému závěru.