Temná historie intervencí USA v Latinské Americe. Je Venezuela další na řadě?

Aktualizováno 14:57 — Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Výhružnému vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně možné vojenské intervence do Venezuely se dostalo prudkého odsouzení ze strany venezuelského prezidenta Nicláse Madura. Madura varoval před opakováním „gringo intervencí 20.století“. Ačkoliv to lze shodit ze stolu jako výrok paranoidního diktátora, skutečností je, že USA mají temnou historii, co se týče vojenského vměšování se do záležitostí Latinské Ameriky.