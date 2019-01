Už žádné plasty. Jak se vás dotkne kontroverzní zákaz vydaný EU?

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Plasty tvoří 85 % všeho odpadu v oceánech a jeho okolí. Jedná se o problém nejen kvůli znečištění, ale také kvůli ničivému vlivu na mořské živočichy, kteří mohou do svého těla vstřebat toxické chemikálie. Plasty a s nimi spojené chemické látky tak nakonec konzumují i lidé. Plastový odpad má rovněž negativní ekonomický vliv. Pouze malá část plastových obalů se znovu využije, zbytek se vyhodí.

Evropský parlament podpořil zákaz prodeje plastů na jedno použití, které by se od roku 2021 neměly dostat na trh EU. Nová regulace zakáže plastové výrobky, pro které existuje alternativa, a bude omezeno použití těch, pro které náhrada není.

Zákon vzbudil velký ohlas, ale zároveň i jisté obavy i tom, jak zákon ovlivní dosavadní plastové výrobky, na které si veřejnost zvykla. Velké společnosti z různých průmyslových odvětvích však začaly podporovat osvětovou myšlenku a zveřejnily své strategie o omezování plastového odpadu. Některé výrobky se dokonce začaly vyrábět z jiných materiálů, které jsou prospěšnější pro životní prostředí.

Spoustu lidí si kupuje kávu s sebou v jednorázovém plastu. Kávový průmysl produkuje enormní počet plastových víček nebo kelímků a brček, obzvláště při požití ledových nápojů. Jednou z alternativ jsou ekologické termohrnky, které vám vydrží na více použití. V některých kavárnách dokonce dostanete slevu na nápoj, když si přinesete svůj vlastní kelímek z domova. Ne každý si však termohrnek nosí s sebou, a proto se vymyslela nová alternativa recyklovatelných kelímků, víček a brček, které jsou z kompostovatelného plastu. Speciálně konstruované výrobky na kávu postupně zavádí například Starbucks.

Potravinářský průmysl je celkově jeden z největších producentů plastového odpadu. Nápoje v plastových lahvích a potraviny v plastovém obalu vidíme běžně v obchodech. Několik velkých společností již veřejně oznámilo ambici zajistit do roku 2025 odstranění plastových předmětu na jedno použití, které nahradí jinými materiály, vhodné pro recyklaci nebo znovu použití. Zároveň zajistí, že budou mít k dispozici vhodné prostředky pro sběr a manipulaci s recyklovatelnými materiály, jako je PET a hliník. Příkladem je Nestlé nebo Coca Cola.

Do jednorázového plastu patří také vatové tyčinky do uší. Ty nemusí být vždy vyrobené z plastu, ale stačí najít ekologičtější materiál, který se v přírodě lépe rozloží. Na nápad přišli první Italové, kteří od letošního roku plošně zakázali plastové tyčinky do uší a nahradili je kompostovatelnou alternativou. Ekologické varianty jsou většinou vyrobené z bambusu nebo recyklovaného papíru. Dají se sehnat i v České republice u specializovaných výrobců, cenově jsou však o něco dražší.

U produktů jako jsou hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky se v současnosti zatím neobjevila alternativa nahrazující plastový odpad. Do té doby budou muset mít tyto výrobky jasné a standardizované označení s údaji o tom, jak se má odpad odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich.